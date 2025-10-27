El ‘Tío Richie’ y el festín de los pasteles

CARTONES / lunes, octubre 27, 2025 - 11:00
En el festejo por su cumpleaños número 70, desde la Arena Ciudad de México, el empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que está dispuesto a pagar su deuda con el SAT en menos de 10 días.

Para ello, pidió una actualización de su adeudo, del cual ofreció cubrir 7 mil 600 millones de pesos, derivado de resoluciones fiscales acumuladas desde 2006.

“Queremos pagar. Hoy estamos publicando dos documentos: el primero un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT donde solicitamos que nos diga cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días”, dijo el empresario.

Sin embargo, de acuerdo con la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, la deuda por el impago de impuestos de las empresas de Salinas Pliego alcanza los 74 mil millones de pesos.

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’