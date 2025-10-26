‘Sí quiero pagar, pero no diez veces más’: Salinas Pliego busca fin a disputa con el SAT
El empresario aseguró que está dispuesto a pagar los impuestos que debe, aunque acusó al gobierno federal de pretender cobrarle montos indebidos y usarlo como ‘distractor político’
CDMX.- El empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, afirmó que está dispuesto a pagar los impuestos que debe al gobierno mexicano, siempre y cuando el monto sea “justo” y se detengan los cobros que calificó como “abusivos e injustificados”.
En un video difundido en redes sociales, el magnate expresó: “Sí quiero pagar los impuestos que debo, pero lo correcto. No voy a pagar diez veces más de lo que procede. Que nos digan cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de diez días”.
El empresario también envió una carta formal al Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitando conocer el monto exacto de sus adeudos. En ella, pidió resolver el conflicto “sin politización” y acusó que su caso ha sido usado como “distractor mediático” por parte de funcionarios del gobierno federal.
Salinas Pliego enfrenta procesos legales desde hace varios años relacionados con adeudos fiscales de sus empresas, principalmente TV Azteca, por más de 74 mil millones de pesos, monto derivado de créditos fiscales y resoluciones judiciales que han sido ratificadas por tribunales federales.
El empresario sostiene que las autoridades “han querido cobrar dos veces por lo mismo” y que algunos procedimientos “carecen de sustento legal”. “No nos negamos a pagar, pero exigimos claridad, transparencia y respeto a la ley”, afirmó.
“En @gruposalinas estamos dispuestos a pagar lo que dicen que debemos de impuestos, que son dos días de gasto del trabajo. Pdta @Claudiashein está dispuesta a darle vuelta a la pagina o lo que quiere es acabar con el grupo? “ @RicardoBSalinas pic.twitter.com/766ESJstbK— Lourdes mendoza (@lumendoz) October 26, 2025
Las declaraciones surgen después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo reiterara que ningún contribuyente, por poderoso que sea, puede evadir al fisco. La presidenta señaló recientemente que el Estado “no busca persecución, sino justicia fiscal y equidad”.
De acuerdo con el SAT, los litigios de Grupo Salinas se derivan de omisiones en el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otras contribuciones, detectadas en revisiones de ejercicios fiscales previos a 2013. Las resoluciones judiciales han sido en su mayoría desfavorables para las empresas del consorcio.
Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, aseguró que desea poner fin a la disputa con el gobierno federal y “enfocarse en generar empleos y oportunidades”. “Yo quiero que México prospere. Si hay que pagar, pagamos; pero lo que es justo, no lo que inventan”, concluyó en su mensaje. Con información de El Universal