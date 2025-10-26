‘Sí quiero pagar, pero no diez veces más’: Salinas Pliego busca fin a disputa con el SAT

CDMX.- El empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, afirmó que está dispuesto a pagar los impuestos que debe al gobierno mexicano, siempre y cuando el monto sea “justo” y se detengan los cobros que calificó como “abusivos e injustificados”.

En un video difundido en redes sociales, el magnate expresó: “Sí quiero pagar los impuestos que debo, pero lo correcto. No voy a pagar diez veces más de lo que procede. Que nos digan cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de diez días”.

El empresario también envió una carta formal al Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitando conocer el monto exacto de sus adeudos. En ella, pidió resolver el conflicto “sin politización” y acusó que su caso ha sido usado como “distractor mediático” por parte de funcionarios del gobierno federal.

Salinas Pliego enfrenta procesos legales desde hace varios años relacionados con adeudos fiscales de sus empresas, principalmente TV Azteca, por más de 74 mil millones de pesos, monto derivado de créditos fiscales y resoluciones judiciales que han sido ratificadas por tribunales federales.

El empresario sostiene que las autoridades “han querido cobrar dos veces por lo mismo” y que algunos procedimientos “carecen de sustento legal”. “No nos negamos a pagar, pero exigimos claridad, transparencia y respeto a la ley”, afirmó.