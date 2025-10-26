‘Sí quiero pagar, pero no diez veces más’: Salinas Pliego busca fin a disputa con el SAT

México
/ 26 octubre 2025
    ‘Sí quiero pagar, pero no diez veces más’: Salinas Pliego busca fin a disputa con el SAT
    Ricardo Salinas Pliego enfrenta adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, según resoluciones judiciales, superan los 74 mil millones de pesos. FOTO: ESPECIAL

El empresario aseguró que está dispuesto a pagar los impuestos que debe, aunque acusó al gobierno federal de pretender cobrarle montos indebidos y usarlo como ‘distractor político’

CDMX.- El empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, afirmó que está dispuesto a pagar los impuestos que debe al gobierno mexicano, siempre y cuando el monto sea “justo” y se detengan los cobros que calificó como “abusivos e injustificados”.

En un video difundido en redes sociales, el magnate expresó: “Sí quiero pagar los impuestos que debo, pero lo correcto. No voy a pagar diez veces más de lo que procede. Que nos digan cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de diez días”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Pollitos de colores’, niños y adolescentes al servicio de la delincuencia organizada

El empresario también envió una carta formal al Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitando conocer el monto exacto de sus adeudos. En ella, pidió resolver el conflicto “sin politización” y acusó que su caso ha sido usado como “distractor mediático” por parte de funcionarios del gobierno federal.

Salinas Pliego enfrenta procesos legales desde hace varios años relacionados con adeudos fiscales de sus empresas, principalmente TV Azteca, por más de 74 mil millones de pesos, monto derivado de créditos fiscales y resoluciones judiciales que han sido ratificadas por tribunales federales.

TE PUEDE INTERESAR: Sube aprobación de Samuel García en Nuevo León, revela Cómo Vamos

El empresario sostiene que las autoridades “han querido cobrar dos veces por lo mismo” y que algunos procedimientos “carecen de sustento legal”. “No nos negamos a pagar, pero exigimos claridad, transparencia y respeto a la ley”, afirmó.

Las declaraciones surgen después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo reiterara que ningún contribuyente, por poderoso que sea, puede evadir al fisco. La presidenta señaló recientemente que el Estado “no busca persecución, sino justicia fiscal y equidad”.

TE PUEDE INTERESAR: Anula Bienestar contrato principal para insumos de ‘Salud Casa por Casa’

De acuerdo con el SAT, los litigios de Grupo Salinas se derivan de omisiones en el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otras contribuciones, detectadas en revisiones de ejercicios fiscales previos a 2013. Las resoluciones judiciales han sido en su mayoría desfavorables para las empresas del consorcio.

Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, aseguró que desea poner fin a la disputa con el gobierno federal y “enfocarse en generar empleos y oportunidades”. “Yo quiero que México prospere. Si hay que pagar, pagamos; pero lo que es justo, no lo que inventan”, concluyó en su mensaje. Con información de El Universal

Temas


política
impuestos
Deudas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ricardo Salinas Pliego
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SAT
Grupo Salinas

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En lo que va del año, en 45 por ciento de los días se ha reportado de mala a extremadamente mala calidad del aire.

Coahuila: Aumentan 39% muertes asociadas a contaminación del aire en 10 años
México quedó a deber 52 por ciento del agua que debe entregar cada cinco años a Estados Unidos.

México arrastraría deuda de agua para el periodo 2025-2030
El senador Adán Augusto López Hernández ha sido acusado de realizar negocios al amparo del poder a través de empresas ligadas a su círculo político.

Ganan más de 11 mil mdp empresas vinculadas al círculo político de Adán Augusto

Tucker Kraft celebra su gran recepción de touchdown que marcó la remontada de los Packers.

Packers sorprenden a los Steelers 35-25 en el regreso de Aaron Rodgers a Pittsburgh
Ladrones de la vida real al cine: Kirsten Dunst estrena ‘Roofman’ junto a Channing Tatum

Ladrones de la vida real al cine: Kirsten Dunst estrena ‘Roofman’ junto a Channing Tatum
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) administra actualmente más de 4 mil bienes transferidos por la vía de extinción de dominio en todo el país, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda.

Decomisan casa usada por ‘El Nini’ para secuestros en Culiacán, valuada en más de 4 millones
El Gobernador del Estado destacó la coordinación con las fuerzas federales y las municipales.

‘Coahuila se consolida como el estado más seguro del país’
Investigan. La Fiscalía General del Estado atrajo el caso luego de que la Pronnif encontró indicios de violencia familiar.

Coahuila: sigue reordenamiento de delitos; Fiscalía modifica estadísticas