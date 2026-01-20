García Harfuch y las redadas sin fin

+ Seguir en Seguir en Google
  • porMonsi
    • CARTONES / 20 enero 2026
      García Harfuch y las redadas sin fin
    COMPARTIR

    El gobierno mexicano realizó este martes una tercera entrega masiva de reos de alto impacto a las autoridades estadounidenses. El traslado de estos 37 presos se da en el contexto de la creciente presión por parte de Washington para que México haga más en el combate al crimen organizado.

    Omar García Harfuch, encargado del Gabinete de Seguridad, confirmó el traslado. Hasta el momento, suman 92 los criminales que han sido entregados sin orden de extradición.

    TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

    Temas

    Redadas
    Narcotraficantes

    Personajes

    Omar García Harfuch
    NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
    Autoridades invitan a la ciudadanía a sumarse al pago de control vehicular.

    Coahuila: Avanza 14% recaudación por control vehicular
    Daniel Menera Sierra (de playera celeste) y Ricardo González Sauceda ( de playera de rayas) fueron identificados por autoridades como operadores criminales en Coahuila.

    Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU
    Los resultados son producto del trabajo coordinado entre gobierno y sociedad, afirmó el comandante de la Sexta Zona Militar.

    Ejército Mexicano destaca seguridad de Saltillo como resultado del trabajo coordinado
    Fuerzas estadounidenses operarían en México para combatir al crimen organizado, de acuerdo con información de Anabel Hernández.

    Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández
    A nivel municipal, en Saltillo el decrecimiento en personal ocupado fue de -17.6 por ciento, pasando 41 mil 375 en octubre a 34 mil 56 trabajadores en noviembre del 2025.

    En Coahuila, se redujeron 3.4% empleos manufactureros de octubre a noviembre del 2025: Inegi
    En el año 2025, en el estado en flotillas se vendieron 2 mil 955 unidades. FOTO:

    Coahuila se ubicó en el octavo lugar de ventas de vehículos a nivel nacional en diciembre
    Una pista en Tolucaracas

    Una pista en Tolucaracas
    Trump: Hombre con hambre

    Trump: Hombre con hambre