García Harfuch y las redadas sin fin

El gobierno mexicano realizó este martes una tercera entrega masiva de reos de alto impacto a las autoridades estadounidenses. El traslado de estos 37 presos se da en el contexto de la creciente presión por parte de Washington para que México haga más en el combate al crimen organizado.

Omar García Harfuch, encargado del Gabinete de Seguridad, confirmó el traslado. Hasta el momento, suman 92 los criminales que han sido entregados sin orden de extradición.

TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista