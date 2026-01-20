$!Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales hacia prisiones en Estados Unidos, luego de ser considerados “una amenaza real para la seguridad del país”.

“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, explicó el funcionario federal.

Asimismo, se estableció que la pena de muerte quedó descartada, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense.

REOS FUERON LLEVADOS A ESTAS PRISIONES DE ESTADOS UNIDOS

Los 32 reos, llevados al país vecino en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas, fueron distribuidos en prisiones que se encuentran en los siguientes estados: