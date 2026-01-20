Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

México
/ 20 enero 2026
    Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista
    México entregó a 37 detenidos a Estados Unidos durante la mañana de este 20 de enero. CORTESÍA

Los reos trasladados de México a Estados Unidos no enfrentarán la pena de muerte, a solicitud del Departamento de Justicia

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales hacia prisiones en Estados Unidos, luego de ser considerados “una amenaza real para la seguridad del país”.

“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, explicó el funcionario federal.

Asimismo, se estableció que la pena de muerte quedó descartada, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense.

REOS FUERON LLEVADOS A ESTAS PRISIONES DE ESTADOS UNIDOS

Los 32 reos, llevados al país vecino en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas, fueron distribuidos en prisiones que se encuentran en los siguientes estados:

1. Washington;

2. Houston:

3. Nueva York;

4. Pensilvania;

5. San Antonio;

6. San Diego.

Con esta operación, “ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”.

ESTOS SON LOS POSIBLES NOMBRES DE LOS REOS TRASLADADOS A ESTADOS UNIDOS

El diario El Universal indicó que, entre los detenidos, destacan algunos perfiles de gran relevancia por su desarrollo en grupos del crimen organizado en México. Algunos de ellos son:

1. Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’: Identificado como líder regional del Cártel del Noreste con fuerte presencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Habría sido trasladado a San Antonio, Texas.

2. Pedro Inzunza Noriega, alias ‘El Señor de la Silla’: Padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cártel de Los Beltrán Leyva. Habría sido trasladado a San Diego, California.

3. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias ‘Payo Zurita’: Identificado como operador logístico del Cártel de Los Beltrán Leyva. Según El Universal, llegó a colaborar con Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo Isidro’, y Óscar Manuel Gastélum, alias ‘El Músico’. Habría sido trasladado a San Diego, California.

4. Armando Gómez Núñez, alias ‘Delta 1’: Presunto líder de Los Deltas, una facción del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Habría sido trasladado a Dulles, Washington.

5. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias ‘El Cubano’: Operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Llegó a ser considerado objetivo prioritario del FBI. Habría sido llevado a Houston, Texas.

6. Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’: Hermano del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, mejor conocido como ‘El Mencho’.

Estas personalidades fueron concentrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, desde donde fueron trasladados al territorio estadounidense.

$!Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

OTROS DETENIDOS QUE FUERON ENTREGADOS A ESTADOS UNIDOS EN 2025

La primera entrega de reos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ocurrió el 27 de febrero de 2025. Este traslado estuvo compuesto por 29 narcotraficantes requeridos por delitos de delincuencia organizada. En esta lista estaban:

1. Rafael Caro Quintero, alias ‘El Narco de Narcos’;

2. Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z-40’;

3. Omar Treviño Morsles, ‘El Z-42’;

4. Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’;

5. José Ángel Canobbio Inzunza

6. José Alberto García Vilano, ‘La Kena’;

7. Antonio Oseguera Cervantes, ‘Tony Montana’;

8. Erick Valencia Salazar, ‘El 85’.

Mientras que en la segunda entrega realizada el 12 de agosto de 2025, compuesta por 26 detenidos, destacan:

1. Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’;

2. Mauro Alberto Núñez Ojeda, ‘El Jando’;

3. Juan Carlos Félix Gastélum, ‘El Chavo Félix’;

4. Jesús Guzmán Castro, ‘El Chuy’ o ‘El Narizón’;

5. Pablo Edwin Huerta Nuno, ‘El Flaquito’;

6. Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’;

7. Kevin Gil Acosta, ‘El 200’;

8. Martín Zazueta Pérez, ‘El Piyi’.

