Hernán Bermúdez, criminal confeso

De acuerdo con información del periodista Carlos Loret de Mola, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de encabezar el cártel de La Barredora, habría confesado extraoficialmente acusando al general Audomaro Martínez, extitular del Centro Nacional de Inteligencia, de ser el verdadero jefe criminal.

Según esta versión, aún no confirmada por las autoridades, Bermúdez dijo que Martínez Zapata inventó el caso contra él por un conflicto con el morenistas Adán Augusto López.

TE PUEDE INTERESAR: Hernán Bermúdez cuida a Adán Augusto y ataca a Audomaro