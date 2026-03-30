Coordinador de Infodemia gana más de 100 mil pesos y el proyecto se disculpa

El nombre de Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, ha cobrado relevancia en la conversación pública luego de revelarse su salario mensual y la reciente disculpa emitida por el proyecto que encabeza. De acuerdo con datos oficiales, el funcionario percibe un ingreso neto superior a los 100 mil pesos mensuales, en medio de cuestionamientos sobre el manejo de información. Infodemia es una iniciativa vinculada al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), cuyo objetivo es identificar y desmentir noticias falsas que circulan en internet. Sin embargo, un error reciente puso en el centro del debate tanto su labor como la transparencia en sus procesos.

¿Cuánto gana el coordinador de Infodemia? Según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el salario de Miguel Ángel Elorza asciende a 102 mil 297 pesos mensuales netos. Esta cifra corresponde al registro más reciente disponible para el año 2025. Además, su declaración patrimonial indica que: - Percibe un ingreso anual de 1 millón 446 mil 636 pesos por su cargo. - No ha registrado bienes inmuebles a su nombre. - Tampoco reporta vehículos u otros bienes muebles en sus declaraciones. Elorza forma parte del SPR desde 2019 y también participa como presentador del segmento “Detector de Mentiras” en las conferencias matutinas del Gobierno federal. Comparación con otros funcionarios El salario del coordinador de Infodemia se encuentra cercano al de otros funcionarios de alto nivel. Por ejemplo: - Jenaro Villamil Rodríguez, titular del SPR, percibe 116 mil 107 pesos mensuales netos. - La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un sueldo de 133 mil 916 pesos mensuales netos. Estas cifras reflejan que el ingreso de Elorza se ubica dentro de un rango competitivo en la estructura gubernamental, aunque ha generado debate por el contexto en el que se desempeña.

La polémica y la disculpa de Infodemia El tema tomó mayor relevancia tras un error en la verificación de contenido difundido en redes sociales. Infodemia había calificado como falsas unas imágenes que mostraban a una mujer tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional, sugiriendo incluso el uso de inteligencia artificial. No obstante, posteriormente se confirmó que las imágenes eran reales. Ante ello, la plataforma emitió una disculpa pública en su cuenta oficial, reconociendo que la información inicial no correspondía con los hechos. En su mensaje, Infodemia explicó que su postura se basó en la información oficial disponible en ese momento, pero tras la actualización de datos decidió rectificar. Este reconocimiento buscó atender las críticas y reforzar su compromiso con la verificación responsable.

Un debate sobre transparencia y verificación El caso ha abierto una discusión más amplia sobre la labor de los organismos dedicados a combatir la desinformación. Por un lado, se reconoce la importancia de contar con plataformas que analicen y desmientan contenidos falsos; por otro, se cuestiona la precisión y responsabilidad en sus procesos. También ha puesto sobre la mesa el tema de los salarios en el sector público, especialmente cuando se vinculan con funciones que influyen directamente en la opinión pública. En este contexto, Infodemia enfrenta el reto de fortalecer su credibilidad y mejorar sus mecanismos de verificación. La disculpa pública representa un paso en ese sentido, pero también evidencia la necesidad de mayor rigor en un entorno donde la información circula a gran velocidad. El salario del coordinador y el reciente error reflejan dos dimensiones de un mismo debate: la confianza en las instituciones y la transparencia en el ejercicio del poder.

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