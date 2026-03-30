Mujer que tomó el sol en Palacio Nacional sí es real y ya fue sancionada: Sheinbaum

En un primer momento, explicó la mandataria, las áreas responsables del recinto negaron que el hecho hubiera ocurrido. Sin embargo, tras una revisión más detallada, se comprobó que sí hubo personas en esa zona del inmueble.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , confirmó que el video viral donde se observa a una mujer aparentemente tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional es auténtico. La grabación, que circuló ampliamente en redes sociales, había generado dudas sobre su veracidad.

“ Sí ocurrió, después se revisó y se confirmó ”, señaló Sheinbaum, al aclarar la confusión inicial. El caso se volvió tendencia debido a lo inusual de la escena en uno de los edificios más emblemáticos del país.

SIN PROHIBICIÓN, PERO CON RESPONSABILIDAD

La presidenta explicó que no existe una norma específica que prohíba a una persona asomarse o permanecer en una ventana dentro del recinto. Es decir, desde el punto de vista reglamentario, no hay una restricción directa que impida este tipo de acciones.

No obstante, subrayó que debe prevalecer el respeto al patrimonio histórico, dado el valor simbólico y cultural de Palacio Nacional. Este edificio no solo es sede del Poder Ejecutivo, sino también un espacio representativo de la historia de México.

“Es importante cuidar estos espacios por lo que representan”, enfatizó, dejando claro que, aunque no haya una falta explícita en términos normativos, sí existe una responsabilidad institucional y ética en su uso.

REVISIÓN INTERNA Y SANCIÓN

Tras la confirmación de los hechos, se llevó a cabo una revisión interna para esclarecer lo ocurrido. Como resultado, la persona involucrada fue sancionada, aunque no se detallaron públicamente las medidas aplicadas.

El caso abrió una conversación sobre el uso de espacios dentro de edificios históricos y la necesidad de mantener criterios claros sobre su resguardo. Palacio Nacional, en particular, es considerado un símbolo del país y un punto clave en la vida política nacional.

La difusión del video también evidenció la rapidez con la que contenidos virales pueden generar debate público, incluso antes de que exista información confirmada por las autoridades.

PATRIMONIO Y PERCEPCIÓN PÚBLICA

Más allá del incidente, el hecho puso sobre la mesa la relación entre la ciudadanía y los espacios institucionales. La imagen de una persona en actitud relajada dentro de un recinto oficial provocó diversas reacciones, desde incredulidad hasta cuestionamientos.

En este contexto, la presidenta reiteró la importancia de preservar el valor histórico de estos lugares, independientemente de la ausencia de reglas específicas en ciertos casos.

El episodio, aunque breve, dejó ver cómo un hecho cotidiano puede adquirir relevancia nacional cuando ocurre en un entorno cargado de simbolismo.