La disculpa del senador Salazar

Ante la presión mediática, el legislador morenista Luis Fernando Salazar se vio obligado a retractarse y ofrecer una disculpa al periodista Enrique Acevedo, luego de que el conductor del noticiero N+ lo acusó de amenaza.

Acevedo calificó como una amenaza directa e intimidación contra la libertad de prensa el mensaje publicado por Salazar en X: “Vamos a ir tras de ti”, luego de la difusión del reportaje que señala presuntas investigaciones de Estados Unidos contra la senadora Julieta Ramírez.

Ante la ola de rechazo del gremio periodístico, el legislador eliminó el mensaje y argumentó que se trató de un error de redacción sin intenciones de violencia física, asegurando que en realidad se refería a emprender posibles acciones por la vía legal.