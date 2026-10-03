Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’

Los dos hermanos detenidos por el ataque en la Secundaria General No. 13, del ejido La Unión, en Torreón, se habrían inspirado en al menos nueve autores de diferentes asesinatos ocurridos en Estados Unidos, Brasil, Rusia, México y Chile. Una publicación atribuida a uno de los dos presuntos agresores comenzó a circular en redes sociales después de los hechos. Entre las imágenes que contiene la publicación aparece una playera negra con un collage de fotografías de personas relacionadas con distintos episodios de violencia en el mundo.

La publicación habría sido realizada un día antes del ataque y también contiene mensajes de odio hacia las mujeres y fotografías de objetos que ahora forman parte de las investigaciones. Federico Fernandez Montañez, fiscal general de Coahuila, confirmó que las referencias encontradas entre las pertenencias y declaraciones de los hermanos no son un elemento aislado, pues ambos hablaban de personas de otros países que habían cometido ataques similares y expresaban interés en pertenecer a grupos relacionados con ellas. El collage estampado en la playera reúne 12 fotografías de autores de distintos ataques, algunos identificados como “mask killers”, denominación utilizada por la coincidencia de aparecer con el rostro cubierto por máscaras u otros elementos en fotografías difundidas antes de los hechos o durante estos. De ellas, fue posible identificar nueve, correspondientes a autores de distintos ataques ocurridos en México, Estados Unidos, Brasil, Chile y Rusia. Las tres fotografías restantes no fueron identificadas con certeza debido a la calidad de la imágen. Entre los rostros que aparecen en la playera se encuentra Gabriel Alejandro, quien en marzo de 2024 asesinó a una mujer en un motel de Guadalajara y posteriormente atacó y dio muerte a trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Antes de aquellos hechos había publicado en Facebook el mensaje “hoy es el día”. En la fecha del ataque difundió una fotografía en la que aparecía vestido de negro, con una máscara que le cubría parte del rostro y un arma blanca en la mano. En otra imagen mostró un hacha y otros cuchillos. El caso guarda una coincidencia con el de Torreón en el uso de redes sociales para mostrar imágenes relacionadas con la agresión, en el arma utilizada y en el uso de la misma máscara para cubrir el rostro.

En el caso de Torreón, la Fiscalía estableció que no se utilizaron armas de fuego ni explosivos durante el ataque. Los agresores utilizaron armas blancas y algunos objetos descritos como cohetes, petardos o similares fueron empleados para provocar pánico y distracción. Otro de los rostros que aparece en la prenda es el de Lex Ashton, quien el 22 de septiembre de 2025 atacó con un arma blanca a personas dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Un estudiante de 16 años murió y un trabajador resultó herido. Las imágenes relacionadas con Ashton muestran nuevamente elementos que coinciden con el caso más reciente, como la vestimenta oscura, el rostro cubierto y el arma blanca. La playera también incluye la imagen de Guilherme Taucci Monteiro, quien el 13 de marzo de 2019 participó en el ataque contra la escuela Professor Raul Brasil, en Suzano, Brasil.Taucci Monteiro, de 17 años, ingresó al plantel junto con Luiz Henrique de Castro. Ambos eran ex alumnos de la institución, tal y como los hermanos señalados por el ataque en Torreón. Antes de los hechos, Taucci Monteiro también publicó fotografías en redes sociales en las que aparecía con la misma máscara de calavera que usaron los presuntos autores del ataque en Coahuila, así como vestimenta negra, además de mostrar armas. Otro de los rostros corresponde a Timofey Vladimirovich, relacionado con un ataque ocurrido en diciembre de 2025 en una escuela ubicada en las afueras de Moscú. En ese caso, un estudiante de 15 años atacó con arma blanca, como en el caso reciente, a alumnos y profesores. Un niño de 10 años murió y otras personas resultaron heridas. Antes y durante el ataque se difundieron imágenes y videos relacionados con la agresión. El atacante utilizaba una camiseta con la leyenda “No Lives Matter”, además de cubrir parte de su rostro. También aparece Timur Bekmansurov, quien tenía 18 años cuando atacó la Universidad Estatal de Perm, en Rusia, en septiembre de 2021. Antes de la agresión tambien publicó fotografías en las que aparecía vestido de negro, con casco y equipo táctico, mientras sostenía el arma que utilizaría. También publicó un escrito en el que hablaba de sus intenciones y de la planeación de la agresión. La referencia a otros perpetradores aparece nuevamente en el caso de Isaac Silva Chagas, quien en 2022 atacó una escuela de Barreiras, en Brasil. Tenía 14 años y vestía de negro cuando ingresó al plantel con un revólver y un machete. Antes del ataque había publicado fotografías en las que aparecía con la misma máscara de los autores del ataque en La Laguna y con un arma blanca. En sus escritos también hizo referencia a otros jóvenes involucrados en hechos violentos. En la playera también se encuentra Hernán Meneses Leal, señalado por el ataque ocurrido en marzo de 2026 en un colegio de Calama, Chile. En ese caso, antes de la agresión se difundieron imágenes en las que aparecía con un cuchillo y el rostro cubierto. Posteriormente, durante la investigación, fueron encontrados escritos en los que se detallaban aspectos de la preparación del ataque y referencias a otros perpetradores. INVESTIGACIONES Las coincidencias entre estos casos y el de Torreón no significan, por sí mismas, que los dos hermanos hayan reproducido directamente el comportamiento de alguno de ellos. Lo que sí existe, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía y con el material encontrado, es una referencia explícita a agresores de otros países y coincidencias en su actuar previo y durante el ataque, según las primeras investigaciones.

La propia autoridad ha señalado que este elemento forma parte de una investigación más amplia sobre el entorno digital de los detenidos. “Es un tema que estamos coordinando con las instituciones federales porque se está trabajando sobre líneas de investigación, con los indicios que tenemos, de que pudiera haber gente en otros estados, que dieran seguimiento o que quisieran pertenecer a grupos de esta naturaleza”, declaró el Fiscal. Es decir, de los casos representados en la playera se repiten algunos elementos como publicaciones previas a los ataques, fotografías con la vestimenta que posteriormente utilizarían, armas mostradas ante la cámara, rostros cubiertos y referencias a otros perpetradores. Para el sociólogo Fernando Araujo, la presencia de referencias a otros agresores y de contenidos relacionados con hechos violentos debe analizarse como parte de un fenómeno más amplio de circulación de narrativas en internet. Explicó que las plataformas digitales pueden facilitar que jóvenes con experiencias de rechazo, aislamiento o resentimiento encuentren comunidades o figuras con las que se identifiquen, y que esa sensación de pertenencia puede reforzar determinadas ideas. Por ello, consideró necesario estudiar qué contenidos consumen los jóvenes y cómo influyen en la construcción de sus discursos y formas de relacionarse con la violencia. La psicóloga Karla Valdés señaló que la imitación no puede asumirse de manera automática como explicación de un ataque, pues cada caso requiere un análisis individual. Sin embargo, explicó que la identificación con otros agresores puede producir una sensación de pertenencia, particularmente cuando una persona encuentra en internet a otros que comparten sentimientos de rechazo o aislamiento. En ese contexto, dijo, determinadas figuras pueden ser presentadas o asumidas como referentes, mientras que la difusión de sus acciones puede contribuir a reforzar conductas y narrativas violentas. Bajo ese contexto, el gobierno federal retomó la discusión sobre el papel de las plataformas digitales en la circulación de contenidos violentos. Ayer, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció que el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum prepara un decreto para obligar a las plataformas a retirar publicaciones que inciten a la violencia, una medida que coloca bajo revisión la forma en que este tipo de contenidos son detectados y atendidos en internet.

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