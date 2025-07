La ordeña foránea y misteriosa

Tras el decomiso de más de 15 millones de litros de huachicol en Saltillo y Ramos Arizpe, el gobernador Manolo Jiménez informó que dicho combustible no fue extraído de ductos del estado, sino que venía de paso.

“Este combustible proviene de otro lado. Hay diferentes tipos de huachicol, como es el robo del combustible que se extrae de los ductos, y está este tipo de huachicol que, según las investigaciones y según las declaraciones, pues no es de los ductos, sino que proviene de otro lado. Y no quisiera comentar más detalles para no mermar las investigaciones”, declaró el mandatario estatal.

