Presa fácil

CARTONES / sábado, noviembre 15, 2025 - 11:00
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?
El municipio no ha recibido el proyecto completo ni los detalles oficiales para intervenir.

Saltillo: IMPLAN afirma que aún no hay información oficial sobre los cruces para el trazo final del tren
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
