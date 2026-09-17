Trayectoria de Romero Oropeza

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, defendió públicamente su patrimonio. Durante la mañanera del lunes 14 de septiembre, el exdirector de Pemex afirmó que sus bienes son resultado de 44 años de trabajo laboral y no de actos de corrupción.

El patrimonio declarado por Romero Oropeza asciende a 47 millones 534 mil 058 pesos, de acuerdo con su declaración patrimonial.

“Si yo estuviese viendo la declaración de un funcionario y que no es pública, también sospecharía. Fue un error y no tengo problema en reconocer que no ir a verificar, no de haberla presentado, la presenté en tiempo y forma”, dijo el funcionario.