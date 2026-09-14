‘No todos somos iguales’... Octavio Romero del Infonavit rechazó que perciba un salario superior al de Sheinbaum y defiende su declaración patrimonial

Durante La Mañanera del Pueblo , el funcionario acusó a algunos medios de comunicación de emprender una “campaña de difamación” en su contra. También rechazó las versiones que apuntan a que percibe un sueldo superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum .

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza , respondió a los señalamientos sobre su salario y patrimonio y aseguró que puede comprobar el origen de los bienes que aparecen en su declaración patrimonial.

“Ayer hice un desmentido en el sentido de que mi sueldo es lo que es, se ajusta perfectamente al tabulador federal y es una mentira absoluta”, expresó Romero Oropeza.

El funcionario sostuvo que sus ingresos se encuentran dentro de los parámetros establecidos para los servidores públicos y rechazó que exista una percepción salarial por encima de la mandataria.

ROMERO OROPEZA EXPLICA EL ORIGEN DE SUS PROPIEDADES

Al abordar las dudas sobre su patrimonio, el director del Infonavit defendió la información presentada en sus declaraciones y aseguró que sus bienes no han registrado un crecimiento significativo durante su trayectoria en el servicio público.

“Yo tengo cómo demostrar lo poco que tengo o lo que tengo”, sostuvo durante la conferencia.

Romero Oropeza explicó que entre sus propiedades se encuentra un predio rústico en Tabasco, además de terrenos que, según dijo, fueron adquiridos en 1984 y 1992, varios años antes de que comenzara su carrera dentro del servicio público.

También habló de una vivienda ubicada en Tlalpan, la cual, de acuerdo con su explicación, fue adquirida hace aproximadamente 25 años mediante un crédito contratado con Banamex.

El funcionario utilizó estos antecedentes para señalar que parte de los bienes que actualmente aparecen en su declaración fueron adquiridos mucho antes de ocupar cargos dentro del gobierno.

ACLARA COMPRA DE DOS DEPARTAMENTOS

Uno de los puntos que Romero Oropeza abordó durante su intervención fue el relacionado con dos departamentos de 74 metros cuadrados.

El director del Infonavit explicó que el contrato de compraventa fue firmado el 9 de marzo de 2018, cuando el inmueble todavía se encontraba en proceso de construcción.

Según su versión, la adquisición no se realizó mediante un pago en efectivo. Dos años después de la firma del contrato, indicó, contrató créditos hipotecarios con Bancomer para cubrir la operación.

La explicación buscó responder a los señalamientos sobre el origen de los recursos utilizados para adquirir los inmuebles y aclarar que, de acuerdo con su declaración, existieron mecanismos de financiamiento para concretar la compra.

El funcionario también rechazó versiones relacionadas con la supuesta posesión de automóviles, joyas y obras de arte que presuntamente no habrían sido incluidos en su declaración patrimonial.

“Yo tengo cómo demostrar lo poco que tengo o lo que tengo”, insistió Romero Oropeza al defender la información presentada ante las autoridades.

EL DIRECTOR DEL INFONAVIT RECHAZA SEÑALAMIENTOS

Romero Oropeza sostuvo que sus declaraciones patrimoniales tienen antecedentes y que la información registrada sobre sus bienes puede ser respaldada con documentación.

Durante su intervención, el funcionario insistió en que el patrimonio que reporta no ha tenido un crecimiento sustancial y que puede acreditar cuándo y cómo fueron adquiridas las propiedades señaladas.

El director del Infonavit también rechazó que su salario sea mayor al de la presidenta Sheinbaum. Aseguró que su remuneración corresponde al tabulador federal y calificó como falsa la información que sostiene lo contrario.

Al finalizar su explicación, Romero Oropeza hizo una comparación sobre las diferencias entre funcionarios y cerró con una frase que generó atención durante la conferencia.

“No todos somos iguales”, expresó al referirse a los señalamientos sobre su patrimonio y su situación económica.