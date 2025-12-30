Concluye FGR necropsias de fallecidos en accidente del Interoceánico; revisan caja negra

México
/ 30 diciembre 2025
    Concluye FGR necropsias de fallecidos en accidente del Interoceánico; revisan caja negra
    Continúan los trabajos de peritaje en la zona donde se descarrillo el pasado 28 de diciembre el Tren Interoceánico. FOTO: CUARTOSCURO

La Fiscalía no dio a conocer información sobre la situación jurídica del conductor del tren descarrilado y otros miembros de la tripulación

La Fiscalía General de la República concluyó las necropsias de las 13 personas que perdieron la vida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico y avanza en las entrevistas a la tripulación del tren, así como en la revisión de la caja negra del vehículo.

En un comunicado, la FGR dio a conocer que se sigue avanzando en las diligencias para aclarar “lo más pronto posible” el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.

“Priorizando la reparación del daño a las víctimas, la FGR informa que avanza en las primeras diligencias periciales y ministeriales, luego de lo ocurrido en el Corredor Interoceánico, lo que ha permitido concluir las necropsias correspondientes, además de que se han llevado a cabo diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible.

“Es importante mencionar que la FGR labora conjuntamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender todo lo relacionado con la reparación del daño”, indicó la dependencia.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que debe ser la FGR la que informe la situación jurídica en la que está el conductor del tren descarrilado y otros miembros de la tripulación, pero en su comunicado no lo hizo.

La Fiscalía señaló que actúa en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Marina).

”Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal, del personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias, además de realizar entrevistas a diversas personas de la tripulación, en estricto apego a los protocolos y procedimientos respectivos, respetando, en todos los casos, la cadena de custodia, destacando las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser.

”La Fiscalía General de la República reitera su compromiso de realizar todos y cada uno de los procesos e investigaciones que lleven a esclarecer los hechos ocurridos. En todo momento garantizará la reparación integral del daño. Continuaremos informando a la sociedad conforme avancen las indagatorias”, reportó.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

