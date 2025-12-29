Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum

México
/ 29 diciembre 2025
    Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum
    Durante su visita a los hospitalizados por el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la entrega inmediata de apoyos económicos por 30 mil pesos a las personas lesionadas y a las familias afectadas. CUARTOSCURO

La presidenta precisó que estos apoyos son independientes de la indemnización que determinen posteriormente la FGR y la Comisión Nacional de Víctimas

Durante su visita a los hospitalizados por el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la entrega inmediata de apoyos económicos por 30 mil pesos a las personas lesionadas y a las familias afectadas.

Se prevé que con este apoyo, las víctimas puedan cubrir gastos urgentes, traslados y otras necesidades inmediatas. Asimismo, informó que se otorgará apoyo para gastos funerarios a las familias de las víctimas mortales.

La mandataria explicó que estos recursos serán entregados de manera directa por un Servidor de la Nación y por personal de la Comisión Nacional de Víctimas.

“Se va a dar un primer apoyo a las familias para que no tengan estar haciendo gastos, y también gastos funerarios. Treinta mil pesos a cada persona. Es nada más para que no tengan que hacer gasto en uno o dos días, y van a estar los compañeros, por lo menos dentro de esta situación tan trágica, es un apoyo inmediato, además de los gastos de traslado y el apoyo que requieran los familiares”, dijo.

Sheinbaum precisó que estos apoyos son independientes de la indemnización que determinen posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Víctimas.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

La presidenta añadió que algunas personas lesionadas fueron trasladadas a la ciudad de Oaxaca para recibir atención médica especializada, y señaló que, de ser necesario, podrían ser enviadas a hospitales de la Ciudad de México.

Ante las denuncias de personas que aseguraron haber sido dadas de alta sin una valoración adecuada, sin medicamentos o sin atención de especialistas, la mandataria afirmó que “se va a atender a todos, no hay necesidad de que compren los medicamentos afuera, hay un compañero de Servidores de la Nación y de la Comisión de Víctimas”.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, en la capital del estado.

Temas


Descarrilamiento
Víctimas
Trenes

Localizaciones


Oaxaca

Personajes


Claudia Sheinbaum

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

