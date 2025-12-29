Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum

Durante su visita a los hospitalizados por el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la entrega inmediata de apoyos económicos por 30 mil pesos a las personas lesionadas y a las familias afectadas.

Se prevé que con este apoyo, las víctimas puedan cubrir gastos urgentes, traslados y otras necesidades inmediatas. Asimismo, informó que se otorgará apoyo para gastos funerarios a las familias de las víctimas mortales.

La mandataria explicó que estos recursos serán entregados de manera directa por un Servidor de la Nación y por personal de la Comisión Nacional de Víctimas.

“Se va a dar un primer apoyo a las familias para que no tengan estar haciendo gastos, y también gastos funerarios. Treinta mil pesos a cada persona. Es nada más para que no tengan que hacer gasto en uno o dos días, y van a estar los compañeros, por lo menos dentro de esta situación tan trágica, es un apoyo inmediato, además de los gastos de traslado y el apoyo que requieran los familiares”, dijo.