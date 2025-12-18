Un peregrinar

Pese a la narrativa del Gobierno Federal de que ya no hay desabasto de medicamentos, éste persiste entre los pacientes que no logran surtir su receta completa.

Ayer, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, declaró que el abasto de medicamentos está garantizado no sólo para el próximo año, sino también para el 2027. En ese contexto, anunció que ya avanzan en el proceso de la compra consolidada 2027-2028, con lo cual esperan anunciar las primeras adjudicaciones en mayo de 2026.

