‘No hay ni jeringas’: PRI acusa fracaso del sistema de salud de la 4T

CDMX.- El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno federal de incurrir en improvisaciones y ocurrencias para enfrentar el desabasto de medicamentos e insumos médicos en clínicas y hospitales del país, situación que, advirtió, pone en riesgo la vida de millones de personas.

En un comunicado, el legislador señaló que el nuevo programa de módulos de surtimiento de recetas, conocidos como “farmacias móviles del bienestar”, es insuficiente para atender la problemática y carece de los medicamentos necesarios para garantizar una atención adecuada a los pacientes.

Añorve Baños afirmó que estos módulos, que operan en espacios públicos, no cumplen con los estándares mínimos de salubridad y representan un gasto excesivo e innecesario de recursos públicos, sin resolver el fondo del problema del abasto en el sistema de salud.

“El sistema de salud federal es un rotundo fracaso y ahora salen con una nueva ocurrencia que está destinada al fracaso, porque el desabasto de medicamentos persiste”, sostuvo el senador priista, al cuestionar la viabilidad del programa.

El legislador recordó que el gobierno federal ha atribuido la escasez de medicinas a distintos factores, entre ellos a las farmacéuticas y a presuntos actos de corrupción en Birmex, donde, dijo, se ha señalado un desfalco superior a los 13 mil millones de pesos, sin que ello se traduzca en una solución efectiva.

Añadió que la falta de insumos no se limita a medicamentos especializados, sino que también alcanza materiales básicos de curación, como algodones y jeringas, lo que, afirmó, refleja el deterioro de la atención en hospitales públicos.

Añorve Baños lamentó que el presupuesto federal se destine a programas que calificó como innecesarios, cuando, consideró, lo prioritario debería ser restablecer un sistema eficiente de abasto de medicamentos e insumos médicos en las unidades de salud.

Finalmente, advirtió que mientras el gobierno de Morena no reconozca la gravedad del problema generado desde la administración pasada y no implemente políticas públicas serias y sostenidas, la población continuará enfrentando carencias en el acceso a medicamentos, con consecuencias directas para su salud. Con información de El Universal