Un rosario de méritos

Rosario Robles, quien estuvo durante tres años en prisión preventiva por su presunta participación en el desvío de recursos conocido como la “Estafa Maestra”, ha regresado a la política luego de quedar en libertad en agosto de 2022.

La semana pasada, Robles fue presentada por Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, como coordinadora nacional de la Red Ciudadana para la “Defensa de México”.

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