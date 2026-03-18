Con Rosario Robles, ‘Alito’ arma ‘Defensores de México’ y acusa a Morena de corrupción

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/ 18 marzo 2026
    Con Rosario Robles, ‘Alito’ arma ‘Defensores de México’ y acusa a Morena de corrupción
    Moreno Cárdenas sostuvo que el proyecto pretende ser un espacio amplio para quienes busquen participar en la defensa del país. CUARTOSCURO
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Alejandro Moreno dijo que abrirán el partido a perfiles de sociedad civil y lanzó un mensaje a PAN y MC

CDMX.- Luego de que Morena anunció que en junio iniciará su proceso para definir a los “Coordinadores de la Transformación” rumbo a las elecciones de 2027, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó a los “Defensores de México”, una nueva figura dentro del partido con la que buscarán recorrer el país y, dijo, “defender el voto y la democracia”.

Acompañado de Rosario Robles, el dirigente priista informó que el partido “abrirá las puertas” para que las candidaturas de 2027 puedan ser ocupadas también por representantes de la sociedad civil, con el objetivo de competir para sacar a Morena del gobierno.

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“Hemos emitido una convocatoria, respetando las normas electorales y nuestras leyes, de abrir el partido de par en par. Aquel que quiera defender a México será bienvenido, sea priista o no sea priista. Hoy la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México”, expresó en conferencia de prensa.

Moreno Cárdenas sostuvo que el proyecto pretende ser un espacio amplio para quienes busquen participar en la defensa del país, mediante una ciudadanía organizada que haga frente, con unidad, a lo que calificó como “un gobierno que divide”, en referencia a la llamada 4T.

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En el acto, el dirigente volvió a referirse a Rosario Robles al señalar: “Rosario Robles es una mujer valiente, es una mujer honesta, íntegra. Estará aquí, para luchar juntos, para defender a México”, y reiteró que aportará al movimiento desde la parte de la sociedad civil.

En su mensaje, también lanzó un señalamiento hacia las dirigencias del PAN y Movimiento Ciudadano, que rechazaron su llamado a unir fuerzas de cara a futuros comicios. “Quienes no quieran ir en coalición, que le rindan cuentas a la sociedad”, advirtió.

Además, acusó a Morena de corrupción y de debilitar instituciones y poderes. “Morena ha sido un gobierno corrupto, cínico. Ha hecho del gobierno un instrumento para despacharse con cuchara grande, han debilitado las instituciones de seguridad, de salud, de educación, han debilitado los Poderes de la Unión”, dijo.

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Como parte del anuncio, se presentaron nombres de quienes fungirán como “defensores” en distintos estados, entre ellos la senadora Karla Toledo, el diputado Christian Castro Bello y el senador Pablo Angulo, así como Antonio “Tony” Meléndez Ortega, Manuel Añorve y Adrián de la Garza.

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