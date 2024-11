Caso Mayo Zambada: La ‘guerra’ de indirectas diplomáticas entre México y EU

La diplomacia entre México y EU se convirtió en un fuego cruzado de indirectas que no sería más divertido si lo escucháramos en voz de un par de divas maduronas, bien “bitches” ellas, bien “perrushcas”, entre sorbitos de mimosas desde el brunch en algún coqueto lugar de La Condesa.

Ya usté sabe, las indirectas sirven... para eso... precisamente, para no decir de manera directa algo que quebrante las reglas de urbanidad, civilidad y buen gusto.

Se trata de meterle una pulla a nuestro interlocutor (interlocutora, interlocutore) sin darle, en apariencia, motivos para que nos responda de manera violenta o con una agresión, digamos un buen cachetadón que derive en épica “cat fight”.

Ya dependerá de qué tan larga tenga la cola aquel que abra fuego, porque así como puede dejar policontundido (policontundida o policontundi... ¡ay, ya!) al blanco de sus envenenados dardos, puede ser que tengan con qué responderle y a lo mejor el que quería hacer escarnio termina siendo la botana y sobremesa de todos los espectadores.

A propósito del respetable, su diversión será directamente proporcional a la cantidad de contexto que tengan. Quienes conozcan toda la telenovela atestiguarán con una mezcla de azoro y regocijo cómo las hostilidades suben de tono. Quienes no sepan ni qué está pasando, sólo mirarán con desconcierto cómo se intercambian alusiones en apariencia inocentes, aunque cargadas de ponzoña las primeras, y ya decididamente radioactivas las subsecuentes.

Así en el caso de la relación bilateral nuestros vecinos, en donde es absolutamente indispensable que usted conozca todo lo que hay detrás de cada declaración para que entienda cómo es que −con toda la diplomática cortesía de que son todavía capaces y con una sonrisa más dura que la gesticulación de Alito Moreno − una y otra nación se están mandando cariñosas invitaciones para pasar a iniciar a sus respectivas progenitoras en el más incestuoso fornicio.

Todo derivado de la captura, detención, secuestro, graduación o bautizo −ya no supimos qué fue− de Ismael “El Mayo” Zambada .

Hay que recordar que ese día que nos amanecimos con la novedad de que “El Mayo” estaba en manos de las autoridades norteamerigringas, nuestro cocolero viejito y entonces presidente se despertó con el azúcar en los talones, lo mismo que doña Rosa Icela Rodríguez , entonces Secretaria de Seguridad y Protección (hoy la mera chicha de la Segob ).

Si usted recuerda, la dupla hizo el que fue quizás el más grande y pachón oso de toda la gestión lopezobradorista (y vamos que hubo magníficos contendientes). Y es que ni siquiera se habían puesto de acuerdo sobre lo que querían y no querían “comunicar a la población”, lo que dio pie a una jocosa rutina chespiriana (de Chéspiro, no de Shakespeare, aunque estén emparentados).

En realidad se trataba de convencer a don “Mayo” −no al pueblo sabio− de que el Gobierno no había tenido nada absolutamente qué ver con su aprehensión y para ello invirtieron una semana de mañaneras, y es que ya se veían en el espejo de aquel otro grande anfitrión de revista matinal humorística, Francisco “Pacorro” Stanley.

El sexenio terminó, o mejor dicho, pasó para el licenciado tlatoani a su modalidad de home office.

Y en algo no se equivocan el camarada supremo y su recién estrenada avatar, en que la violencia en Sinaloa se recrudeció a raíz de la captura de Zambada.

¡Y luego! ¡Pos conténganla! ¿Qué no están para eso? ¿Luego para qué tenemos al ejército más poderoso (económicamente hablando) de toda Latinoamérica? ¡Para que nos salgan con que “‘esdeque’ no depende de nosotros sino de que los señores sicarios dejen de estarse ‘peliando’”!

Dado que nuestro Gobierno −en la guanga voz de su titular, la doctora Shein− no ha dejado de quejarse por la arbitraria, invasiva y poco transparente operación con que se capturó al narcotraficante, el embajador de EU en México, Ken Salazar , dijo en su mocho español (aunque más completo que el mal inglés de nuestros gobernantes):

“A mí me sorprende tanto que no se pueda decir ‘victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos’, resultado del trabajo que hemos llevado en los últimos tres años”.

Lo que en realidad nos está diciendo es: “Ni cara tienen para pedir explicaciones, manga de buenos para nada. Si hubiéramos coordinado con ustedes se habría filtrado la información, la habrían dado el pitazo al Mayo y nunca lo habríamos agarrado, chamba que por cierto era su responsabilidad y nomás no tenían para cuando, ches arrastrados burócratas del narco”.

Lo mejor que tuvo la Presidencia fue invocar las garantías civiles ¡del “Mayo”! Ahora sí resulta que les importa mucho que no se viole el derecho humano cuando se trata de un narco (¡perdón, señor Zambada, no es nada contra usted!). Ahora sí, dice la Gerenta de la República, resulta que “el fin NO justifica los medios”.

Y lo que Sheinbaum en realidad está tratando de comunicarle a EU es: “No la chinguen... Suelten a ese señor que será narco y lo que quieran, pero es nuestro narco. ¿Para qué lo quieren? Nomás para presumir, porque hay elecciones y acá nos dejaron un cagadero”.

Finalmente, el remate de estas indirectas diplomáticas llegó en las palabras del ente más tenebroso de la Cuarta Transformación, el fiscal de la República, Alejandro “Burns” Manero .

El Fiscal hizo hincapié en las inconsistencias de la versión ofrecida por EU y las posibles irregularidades de la operación:

“Esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza en Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar al vehículo, en este caso el avión, que tenía las matrículas clonadas”, dijo en la Mañanera Reloaded.

“De todos modos va a ir saliendo porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora lo sabemos con quien hizo el secuestro (Joaquín Guzmán López), con su hermano (Ovidio) y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en Estados Unidos que son públicas”, agregó con una sonrisa de villano de Flash Gordon que sólo puede interpretarse como un abierto reto a las autoridades gringas.

Lo que el Fiscal está diciendo con lo que dice y, sobre todo, con esa sobrada actitud mamona, es que dadas las irregularidades detectadas, se trataría de una operación ilegal y un presumible secuestro y, de ser así, el caso en contra de “El Mayo” en los Estados Unidos se podría desmoronar por violaciones al debido proceso o lo que equivalga. En cuyo caso, se la tendrían que pelar, soltar a “El Mayo” y la 4T tan sonriente y pachona de campante. De allí la risita de Gertz.

Ni la embajada de los EU ni la Casa Blanca se han pronunciado hasta el momento y no dan señas de que vayan a compartir más información. Mutismo que podríamos interpretar como el levantamiento de su dedo cordial, en una atenta invitación a que nuestro gobierno se lo pongan de bigote.

Hasta allí las indirectas al día de hoy. Démosle otro sorbo a la mimosa y esperemos a ver cuál gata es la que tira el siguiente zarpazo.