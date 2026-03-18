Charrerías

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 18 marzo 2026
    Charrerías
    CUARTOSCURO

Desde los tiempos de fray Sebastián de Aparicio ya se usaban en México algunos de los refranes y dichos de la charrería

Antes de ser fraile y ser beato, fray Sebastián de Aparicio se divertía mancornando toros bravos, es decir, los derribaba tomándolos por los cuernos. Por eso se le considera uno de los fundadores de la charrería mexicana, y aunque no es santo, sino solamente beato, se le venera como patrono de los charros y su protector.

https://vanguardia.com.mx/opinion/a-la-bascula-OP19613692

Sin ser charro, yo visito a fray Sebastián de Aparicio siempre que voy a Puebla. Está de cuerpo presente, incorrupto, en una capilla del bello templo de San Francisco. Centenares de devotos lo visitan cada día, y en un cuaderno anotan sus peticiones. Yo una vez escribí una, y se me concedió. Ahora tengo en la casa del Potrero un bello cuadro de fray Sebastián en el cual aparece guiando una carreta, pues también es considerado fundador de la arriería en México y el primer constructor de caminos en nuestro país. Desde los tiempos de fray Sebastián de Aparicio ya se usaban en México algunos de los refranes y dichos de la charrería que enseguida pongo:

- A mí ningún buey me brama, y menos en mi ranchito.

- - - - -

- Al hombre jugador y al caballo corredor poco les dura el honor.

- - - - -

- Al gallo sin espolón ni la gallina lo quiere.

- - - - -

- Barbiquejo en la nuca, pantalón con rayita y anillo en el puro, pendejo seguro.

- - - - -

- Cuaco, pistola y mujer, sólo el dueño ha de saber.

- - - - -

- Como caballo de circo: hasta la changa me monta.

- - - - -

- El andar a caballo a unos hace caballeros, a otros caballerangos.

- - - - -

- La mujer, el caballo y la guitarra, según quien los agarra.

- - - - -

- El que presta la mujer pa’ bailar o el caballo pa’ torear, no tiene derecho a reclamar.

- - - - -

- El que quiera ser buen charro, poco plato y menos jarro.

- - - - -

- Al que se deja lo ensillan; al que lo ensillan lo montan.

- - - - -

- Líbreme Dios de caballo mañoso, que yo me libraré del brioso.

- - - - -

- Le gusta el trote del macho, aunque la zangoloteye.

- - - - -

- Gallo, caballo y mujer, por la raza has de escoger.

- - - - -

- Sólo Dios es caporal, los demás son puros bueyes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Charreria
Religión

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El diputado por Coahuila, Jericó Abramo, es el principal impulsor de poner reglas claras en hospitales privados y en seguros médicos.

Acuerdan frenar abusos en hospitales y seguros médicos privados
El gobernador Manolo Jiménez afirma que Coahuila es referente en el manejo eficiente de sus órganos legislativos y municipales.

Coahuila se adelantó a reformas electorales promoviendo la eficiencia y austeridad: Manolo Jiménez
Al menos 41 inmuebles quedaron marcados por la violencia y el abandono, tras la masacre de Allende, Coahuila.

Buscan fuera del País a implicado en la masacre de Allende
Antonio Attolini sospecha que ataques a uno de sus familiares podrían estar relacionados con la acividad política que desempeña como diputado.

Coahuila: Propone Attolini agravar delito de acecho cuando exista persecución política
El mandatario señaló que es fundamental que las figuras políticas mantengan un discurso enfocado en. las necesidades nacionales.

Pide Manolo Jiménez respeto de AMLO hacia Sheinbaum y llama a la unidad nacional
Están acusados por delitos equivalentes en México a asociación delictuosa y contra la salud.

Detiene FGR a siete hombres requeridos por la justicia de EU, uno de ellos en Coahuila
El cuerpo de una mujer, quien aparentemente se quitó la vida, fue localizado en un terreno baldío en la colonia Vista Hermosa de Saltillo.

Urge Secretaría de las Mujeres de Coahuila a detectar señales de alerta ante casos de depresión
A través del Ayuntamiento de Saltillo, se invita a la población a repotar aquellas vialidades que se encuentren en deterioro.

Reparan calles en la colonia Zaragoza y otros sectores de Saltillo