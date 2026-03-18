Charrerías

Antes de ser fraile y ser beato, fray Sebastián de Aparicio se divertía mancornando toros bravos, es decir, los derribaba tomándolos por los cuernos. Por eso se le considera uno de los fundadores de la charrería mexicana, y aunque no es santo, sino solamente beato, se le venera como patrono de los charros y su protector.

Sin ser charro, yo visito a fray Sebastián de Aparicio siempre que voy a Puebla. Está de cuerpo presente, incorrupto, en una capilla del bello templo de San Francisco. Centenares de devotos lo visitan cada día, y en un cuaderno anotan sus peticiones. Yo una vez escribí una, y se me concedió. Ahora tengo en la casa del Potrero un bello cuadro de fray Sebastián en el cual aparece guiando una carreta, pues también es considerado fundador de la arriería en México y el primer constructor de caminos en nuestro país. Desde los tiempos de fray Sebastián de Aparicio ya se usaban en México algunos de los refranes y dichos de la charrería que enseguida pongo:

- A mí ningún buey me brama, y menos en mi ranchito.

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- Al hombre jugador y al caballo corredor poco les dura el honor.

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- Al gallo sin espolón ni la gallina lo quiere.

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- Barbiquejo en la nuca, pantalón con rayita y anillo en el puro, pendejo seguro.

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- Cuaco, pistola y mujer, sólo el dueño ha de saber.

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- Como caballo de circo: hasta la changa me monta.

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- El andar a caballo a unos hace caballeros, a otros caballerangos.

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- La mujer, el caballo y la guitarra, según quien los agarra.

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- El que presta la mujer pa’ bailar o el caballo pa’ torear, no tiene derecho a reclamar.

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- El que quiera ser buen charro, poco plato y menos jarro.

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- Al que se deja lo ensillan; al que lo ensillan lo montan.

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- Líbreme Dios de caballo mañoso, que yo me libraré del brioso.

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- Le gusta el trote del macho, aunque la zangoloteye.

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- Gallo, caballo y mujer, por la raza has de escoger.

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- Sólo Dios es caporal, los demás son puros bueyes.