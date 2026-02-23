Cheque su Whats

¿Cómo se enteró usted de la muerte de “El Mencho”? Con toda seguridad fue por un mensaje que recibió por WhatsApp. Ese fue mi caso y, con toda seguridad, el suyo. WhatsApp se ha convertido en el medio de comunicación más grande del mundo, uno que está integrado por 2 mil millones de usuarios diarios y que ha evolucionado a un ritmo extraordinario, impulsado por la expansión de los teléfonos inteligentes y el acceso a internet.

Entre las numerosas herramientas digitales que configuran la interacción moderna, WhatsApp destaca como una de las plataformas más influyentes a nivel mundial. Usted conoce la historia de WhatsApp; comenzó apenas en febrero de 2009, cuando dos exempleados de Yahoo, Jan Koum y Brian Acton, se propusieron crear una aplicación de mensajería sencilla y fiable que permitiera a la gente conectarse sin las complicaciones de los SMS tradicionales. La idea surgió de la frustración de Koum con los métodos de comunicación existentes, especialmente en lo que respecta a la mensajería internacional. Koum y Acton eligieron el nombre “WhatsApp” como un juego de palabras con la frase “¿Qué pasa?” y lanzaron la aplicación en la App Store de Apple en enero de 2010. Koum pronto se dio cuenta del potencial de una aplicación de mensajería y adaptó la plataforma para centrarse en la mensajería instantánea.

Pero fue en 2014 cuando Facebook la compró y pasó a convertirse en un pilar fundamental de la comunicación personal, educativa y empresarial a nivel global. La clave es su simplicidad al poder enviar mensajes de texto, notas de voz, imágenes, videos, documentos, enlaces y realizar llamadas de voz, lo que hace que la comunicación a larga distancia sea muy fácil. Para millones de familias separadas por fronteras, WhatsApp ofrece una forma gratuita e inmediata de mantenerse conectadas. Todos tenemos el grupo de Whats de la familia, amigos y trabajo; y es que WhatsApp desempeña un importante papel económico.

El alcance de WhatsApp demuestra su enorme impacto. Hoy la plataforma cuenta con más de 2 mil millones de usuarios activos en todo el mundo. Esto significa que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial la utiliza como su principal herramienta de comunicación. Su popularidad es especialmente fuerte en regiones como Latinoamérica, India, Europa y partes de África, donde a menudo reemplaza a los SMS tradicionales e incluso al correo electrónico en el uso diario.

Es impresionante la cantidad de mensajes que se intercambian a través de la plataforma. En promedio se envían más de 100 mil millones de mensajes al día. Al multiplicarla a lo largo de un año, esta cifra supera los 36 mil trillones de mensajes enviados al año.

Estas cifras reflejan no sólo conversaciones informales, sino también intercambios profesionales, transacciones comerciales, anuncios comunitarios y debates educativos. Durante las vacaciones, grandes eventos mundiales o emergencias, el volumen de mensajes puede aumentar drásticamente, lo que revela la profunda integración de WhatsApp en las redes de comunicación globales.

La introducción de WhatsApp Business ha permitido a las pequeñas y medianas empresas interactuar directamente con los clientes. Las empresas utilizan la aplicación para enviar catálogos, confirmar pedidos, brindar atención al cliente y anunciar promociones. En las economías en desarrollo, se ha convertido en una herramienta práctica para el emprendimiento, permitiendo a las personas comercializar productos sin necesidad de costosos sitios web ni campañas publicitarias.

A pesar de sus beneficios, también presenta desafíos. La rápida circulación de información puede contribuir a la propagación de desinformación si los usuarios reenvían contenido no verificado. Además, la conectividad constante puede difuminar los límites entre el trabajo y la vida personal.

En conclusión, WhatsApp ha transformado la forma en que la humanidad se comunica. Estamos, pues, ante el sistema de comunicación más poderoso jamás creado, con una influencia que se extiende más allá de las conversaciones informales, moldeando la educación, el comercio y las relaciones globales. Y si no me lo cree, cheque su Whats.

