Chuck Russell, ‘El Desaire’ y Patricia Rivera

Unos días después de que la actriz mexicana Claudia Islas cumplió 80 años, el lunes 20 quien llegó a la misma edad fue su compatriota Humberto Elizondo, prolífico actor de cine nacional tanto como hollywoodense.

El mismo lunes 20 llegó también a las ocho décadas de vida el cineasta norteamericano Randall Kleiser, recordado sobre todo por haber dirigido clásicos de los años 70 y 80 como el musical “Vaselina” (1978) y la controvertida “La Laguna Azul” (1980) mientras que el miércoles el que estuvo de manteles largos por llegar a la misma edad fue el actor afroamericano Danny Glover, recordado sobre todo por la saga de películas de “Arma mortal” (1987-1998), al lado del actor australiano Mel Gibson, así como la película dirigida y protagonizada por el mexicano Diego Luna en el 2016, aunque en fechas recientes dio nota por darse a conocer que padece Alzheimer.

Y hablando de malas nuevas y talentos hollywoodenses, el mismo miércoles 22 se dio a conocer la muerte a los 74 del director Chuck Russell. Debutó con éxito a nivel comercial en 1987 al dirigir la tercera parte de la saga de “Pesadilla en la calle del infierno”; en 1994 es responsable de su película más taquillera, la comedia “La Máscara”, protagonizada por Jim Carrey y Cameron Díaz, y la cinta de acción “El Protector”, de 1996 , que tuvo como protagonistas a Arnold Schwarzenegger y Vanessa Williams, entre otras más. Su última película fue la cinta de terror, “Witchboard” (2024). Hasta el momento de escribir estas líneas se desconoce la causa de su deceso.

En notas más agradables, y de vuelta al cine mexicano, el jueves 23, en vísperas del aniversario 449 de la fundación de la ciudad de Saltillo el sábado 25, se dio como parte de esta celebración en la capital de Coahuila la premier del largometraje orgullosamente saltillense “El Desaire”. Esta ópera prima del director Gabriel Ramos y que bajo la producción del director de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, tendrá su estreno nacional en 200 salas del país el próximo mes de septiembre, es un logro del que ya ahondaremos más el llegar a esas fechas, pero que vale la pena “cacarear” desde ahora, puesto que auguramos será un parteaguas en el cine independiente de provincia.

Para terminar, y hablando de cumpleaños y talento saltillense, el mismo sábado 25 quien estuvo de fiesta también al llegar a los 70 años de vida es la actriz Patricia Rivera, quien años antes de haber sido, entre otras cosas, ganadora del Ariel a la Mejor Coactuación Femenina de 1983 por su trabajo en “Tiempo de lobos”, de Alberto Isaac, quien “descubrió”, según sus propias palabras, su talento histriónico fue Lucía Teissier, su maestra en la Escuela Normal de su ciudad natal, de donde Patricia egresó antes de hacer historia en el cine nacional, durante un ejercicio en el que representó a una víbora. Vale la pena reconocer a los nuestros, y más en estos “tiempos de mujeres”.

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