Binomio canino detecta casi dos kilos de mariguana en empresa de paquetería de Torreón

La intervención se realizó alrededor de las 10:51 horas del 27 de julio, cuando los agentes efectuaban recorridos de vigilancia en instalaciones de mensajería como parte de las acciones para prevenir el traslado de narcóticos a través de este tipo de servicios.

TORREÓN, COAH.- Un cargamento de casi dos kilogramos de mariguana fue asegurado por elementos del Mando Coordinado Policial de Torreón durante una inspección preventiva en una empresa de paquetería, donde el binomio canino “Noah” detectó un paquete que contenía la droga.

Al recorrer el área de carga, el ejemplar K-9 marcó de forma positiva una caja de cartón. Tras la alerta, los oficiales inspeccionaron el paquete conforme al protocolo y localizaron cuatro envoltorios de plástico sellados que contenían una hierba seca con las características propias de la mariguana.

Según el informe policial, el cargamento tenía un peso cercano a los dos kilogramos y un valor aproximado de 64 mil pesos en el mercado ilegal.

La droga fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), autoridad que inició las investigaciones para establecer el origen del envío y su destino.

Las autoridades informaron que las revisiones en empresas de paquetería continuarán realizándose de manera aleatoria con el apoyo de binomios caninos, como parte de la estrategia para detectar e impedir el traslado de drogas por esta vía.

En general, el texto está bien redactado; los cambios son principalmente de estilo y fluidez, no de errores graves.