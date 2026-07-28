Binomio canino detecta casi dos kilos de mariguana en empresa de paquetería de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Binomio canino detecta casi dos kilos de mariguana en empresa de paquetería de Torreón
    El binomio canino “Noah” localizó un paquete con casi dos kilogramos de marihuana durante un operativo de inspección en una empresa de paquetería de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Un perro detectó la droga durante una inspección preventiva y esta quedó a disposición del Ministerio Público

TORREÓN, COAH.- Un cargamento de casi dos kilogramos de mariguana fue asegurado por elementos del Mando Coordinado Policial de Torreón durante una inspección preventiva en una empresa de paquetería, donde el binomio canino “Noah” detectó un paquete que contenía la droga.

La intervención se realizó alrededor de las 10:51 horas del 27 de julio, cuando los agentes efectuaban recorridos de vigilancia en instalaciones de mensajería como parte de las acciones para prevenir el traslado de narcóticos a través de este tipo de servicios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/exigen-justicia-por-el-feminicidio-de-nora-cecilia-convocan-a-marcha-y-colecta-en-torreon-GD22478718

Al recorrer el área de carga, el ejemplar K-9 marcó de forma positiva una caja de cartón. Tras la alerta, los oficiales inspeccionaron el paquete conforme al protocolo y localizaron cuatro envoltorios de plástico sellados que contenían una hierba seca con las características propias de la mariguana.

Según el informe policial, el cargamento tenía un peso cercano a los dos kilogramos y un valor aproximado de 64 mil pesos en el mercado ilegal.

La droga fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), autoridad que inició las investigaciones para establecer el origen del envío y su destino.

Las autoridades informaron que las revisiones en empresas de paquetería continuarán realizándose de manera aleatoria con el apoyo de binomios caninos, como parte de la estrategia para detectar e impedir el traslado de drogas por esta vía.

En general, el texto está bien redactado; los cambios son principalmente de estilo y fluidez, no de errores graves.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Drogas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milei siendo Milei

Milei siendo Milei
true

Ernesto Ruffo: Excesos del poder del régimen en México

true

POLITICÓN: Caso Ruffo, el ‘mayor golpe’ al huachicol fiscal cuyas cuentas no le salen FGR
Entre enero y junio, la entidad reporta 52 carpetas de investigación por el delito de abigeato.

Coahuila: aumenta 20% robo de ganado durante 2026
El equipo femenil de velocidad derrotaron a Colombia en la final para conquistar el título, convirtiéndose en bicampeonas de la prueba, tras repetir el oro obtenido en la edición anterior.

México supera las 20 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y sigue líder del medallero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del T-MEC al asegurar que su país no depende del acuerdo comercial con México y Canadá.

Trump vuelve a amenazar con terminar el T-MEC... “México y Canadá nos necesitan, nosotros no”
A continuación, afirmó que el “gobierno de Brasil”, encabezado por el presidente de izquierda Luiz Inácio da Silva, supuestamente había aportado la mayor parte de la financiación.

Javier Milei acusa a los gobiernos de Brasil y México de financiar una ‘campaña anti-Argentina’ en el Mundial de Fútbol
Trump y los arreglos con México

Trump y los arreglos con México