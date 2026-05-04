Cine mexicano tergiversado y Norma Aleandro

Abril cerró en materia cinematográfica de una forma similar a como dio inicio, ya que como sucedió al anunciarse los títulos en competencia de Cannes 2026, brillaron prácticamente por su ausencia producciones de manufactura mexicana.

Y es que, si bien poco después de ese anuncio se confirmaron en competencia las proyecciones del evento —que se inaugura en una semana— de las más recientes películas dirigidas por Bruno Santamaría (“Seis meses en el edificio rosa con azul”) y Diego Luna (“Ceniza en la boca”), eso no quita el hecho de que, tal como se confirmó durante la presentación del Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2025 entre 2019 y 2025 se registraron 719 largometrajes en algún proceso de realización gubernamental mientras que 834 usaron recursos 100 por ciento privados, entre estas últimas plataformas de streaming como Netflix, VIX, Disney Plus y Prime Video.

El problema yace en el hecho que, como ya también lo comentamos en espacios pasados, a falta de los fideicomisos a los que “les dio cuello” el gobierno de López Obrador que se encargaban de apoyar al cine de calidad y que la Presidenta Sheinbaum está en proceso de recuperar, los productores que le están “entrando al quite” son aquellos que solo ven garantías para recuperar su inversión en películas que protagonizan influencers o son comedias con fórmulas previsibles y nada innovadoras, que aunque se presenten en festivales, pasan sin pena ni gloria, como recién ocurrió con “El Yerno”, de Gerardo Naranjo, estrenada el pasado fin de semana en Netflix.

A pesar de haber competido en la pasada edición del Festival Internacional de Guadalajara por su máximo galardón, el premio MEZCAL, el mismo que Naranjo obtuvo en la edición 2020 por su película “Kokoloo”, “El Yerno” nada tuvo que hacer con una fórmula que hasta al actor televisivo Adrián Uribe le funcionó mejor en “Un Candidato Honesto” (Luis Felipe Ybarra, 2024) frente a la máxima ganadora de premios de la edición del mismo evento de este año como lo fue el largometraje documental “Querida Fátima”, dirigido por Lorena Rodríguez Rangel, al ganar como Mejor Película Mexicana (MEZCAL); Mejor Dirección y Premio del Público.

Habiendo mencionado esto, y comprobando así que no todo está perdido gracias a propuestas realistas y comprometidas, a través de un cine que denuncia la realidad que se quiere tergiversar por el gobierno que encabeza la primera mujer presidente de nuestro país, al tener como protagonista a una madre buscadora de justicia ante el feminicidio de su hija, vaya desde estas líneas una extensa felicitación a la primera actriz argentina Norma Aleandro, quien el pasado 2 de mayo cumplió 90 años de edad y es protagonista de la ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1985 “La historia oficial”, de Luis Puenzo, que recreó las desapariciones durante su dictadura.

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