Coahuila: Desvirtúan despojos y robos a becas Bienestar y Cetina

Datos de las delegaciones del Bienestar y de gobiernos municipales advierten que el dinero, producto de ambas becas, no queda en manos de los beneficiarios, sino de su parentela.

Los apoyos económicos de la pensión Bienestar para Adultos Mayores y de la beca estudiantil Rita Cetina son desviados por las familias de los beneficiarios para usos ajenos a su propósito social.

En el caso de la beca Rita Cetina, destinada a alumnos de primaria y secundaria, se entrega a los padres y éstos las utilizan como sueldo familiar, en lugar de adquirir útiles escolares.

Registros de los ayuntamientos de Torreón y Monclova dan cuenta de que un buen número de padres adictos adquieren “piedra” y “cristal” con los mil 900 pesos bimestrales de la beca.

Lo anterior provoca que semanas después se incrementen en colonias populares los delitos de robo a domicilio y asaltos, ante la necesidad de más dinero de los adictos.

La beca Bienestar para Adultos Mayores, que entrega 6 mil 500 pesos bimestrales, registra también una epidemia de casos de despojo al beneficiario por parte de hijos y de otros familiares.

Las autoridades municipales y las delegaciones del Bienestar se encuentran impedidas de actuar para proteger a niños y ancianos sin una denuncia formal, cosa que obviamente nunca ocurre.

LAS MÁS SEGURAS

Piedras Negras y Saltillo, en Coahuila, y San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, son las cuatro poblaciones con mayor percepción de seguridad en el país.

Así lo reportó ayer el INEGI que, además, ubicó a Saltillo como la capital del país con mejor calificación ciudadana de seguridad pública.

Piedras Negras ocupa, con solo el 13.9 por ciento de opiniones negativas, el segundo sitio en el ranking de las ciudades más seguras de México, solo superada por San Pedro Garza García.

Saltillo alcanzó el tercer sitio, al registrar un 84.1 de aprobación ciudadana sobre temas de paz social, desempeño de la policía municipal y seguridad.

Nada mal...

PREMIO NOBEL

Saltillo mantiene vivas las esperanzas de convertirse en sede del Primer Encuentro Internacional de Premios Nobel de la Paz.

El evento reunirá a representantes de instituciones que alcanzaron este reconocimiento y figuras mundiales premiadas con más de 3 mil jóvenes.

El ayuntamiento capitalino deberá reafirmar su interés ante los organizadores antes de concluir el mes de agosto para valorar su candidatura a este importante foro, a realizarse en el 2027.

El evento contará con la asistencia de 15 representantes de instituciones ganadoras, que compartirán talleres de derechos humanos, liderazgo y cultura con los asistentes.

La inversión requerida es de 6 millones de pesos y se espera una derrama económica de más de 20 millones de pesos con la llegada de invitados especiales y miles de jóvenes.

SENADOR PREPARADO

Interesantes cosas se observan en la página digital del senador morenista por Coahuila, Luis Fernando Salazar.

En un estado donde el desempeño legislativo bajó a perfiles de amas de casa, jóvenes emprendedores, empresarios, ganaderos y hasta cantineros, Luis Fernando pone el ejemplo.

Salazar Fernández anunció el inicio de la maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Navales, de la Secretaría de Marina.

El político lagunero señaló que, en su carácter de secretario de la Comisión de Seguridad en el Senado de la República, es su responsabilidad prepararse para desempeñar bien el cargo.

Notable decisión...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que abogados de la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, pidieron habilitar una sección exclusiva de la cárcel para amigos y ex colaboradores de la hoy detenida?