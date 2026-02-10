Coahuila: Embrión de futuro (recargado)

Más allá de cualquier crítica constructiva local, comprensible y necesaria; en el entorno nacional, Coahuila es el único estado que fortalece de forma institucional y coordinada, con la federación, el triángulo virtuoso de seguridad pública, inversión y empleo. Habrá entidades como la CDMX, Nuevo León o Jalisco con una mayor capacidad para atraer inversión y empleo, pero sus indicadores de seguridad pública dejan mucho que desear. Estos son los porcentajes de inseguridad manifestados por sus propios habitantes: 59.5 por ciento, 72.8 por ciento y 60.9 por ciento, respectivamente. Por el contrario, Coahuila ocupa el segundo lugar con la mejor percepción a nivel nacional. Tres de sus municipios están entre los primeros cinco mejor evaluados: Torreón, Saltillo y Piedras Negras (ENVIPE 2025).

Coahuila es el tercer lugar en competitividad por su capacidad para generar, atraer y retener inversión y talento (IMCO: 2025).

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Embrión de futuro político

Cerró 2024 con una inversión de 95 mil millones de pesos y una generación de 30 mil empleos formales. Asumió, también, el liderazgo nacional en formalidad laboral con el 64 por ciento de trabajadores.

En 2025, terminó con una inversión de 150 mil millones de pesos para ubicarse entre las 10 entidades con mayor capacidad para atraer inversión, aunque por el impacto arancelario tuvo una disminución de 22 mil puestos laborales (Info7: 10-01-2026).

A pesar de esa volatilidad, Coahuila cerró ese año entre los primeros lugares nacionales en formalidad laboral (66.7 por ciento) y en acceso a instituciones de salud (78.3 por ciento).

En enero de 2026, Coahuila recuperó 11 mil 467 empleos formales (el 50 por ciento de la disminución ocurrida en 2025). Más 15 mil nuevos empleos formales que surgirían del arribo esperado de 25 a 35 nuevas empresas en los sectores automotriz, metalmecánico y electrodomésticos, entre otros, con capitales de Estados Unidos, Europa y Asia.

El manejo de la deuda se ha caracterizado por un enfoque de disciplina financiera a corto plazo y una mejora en las calificaciones crediticias (HR Ratings y Fitch Ratings) para evitar su crecimiento.

A pesar de un entorno amenazante, Coahuila tiene una economía sólida y resiliente, con áreas de oportunidad muy precisas.

¿Cuál es la dimensión sustantiva que liga a ese triángulo virtuoso: seguridad pública, inversión y empleo, que hace de Coahuila un embrión de futuro? Es la narrativa y los hechos que anticipan la gestación de un modelo económico, social y político que prefigura el rumbo de los estados de oposición para resistir sin confrontar el poder presidencial.

TE PUEDE INTERESAR: Inquieta en Morena Coahuila llegada de ‘Juana La Mala’

No es el arrebato emocional o la arenga ideológica, mucho menos la mentada de madre, sino la voluntad política del gobernador y de las instituciones estatales y municipales para ser eficaces en fortalecer ese triángulo, al combatir el crimen organizado de forma coordinada con las fuerzas federales y crear así las condiciones óptimas para atraer inversión y generar empleo.

El objetivo último de ese triángulo consiste en blindar el estado, con inversión, empleo y seguridad para evitar que Morena lo destruya, de manera directa o indirecta, como ocurre en la mayoría de los estados gobernados por dicho partido, y de manera puntual en Jalisco, Colima, Michoacán y el Estado de México.

Tenemos un Coahuila no perfecto, pero sí único en México por ese triángulo virtuoso que tiene la capacidad de iluminar futuros para la oposición.

Entendámoslo así, para defenderlo en las urnas este 7 de junio de 2026 y también en 2027 y 2029.