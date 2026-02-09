Inquieta en Morena Coahuila llegada de ‘Juana La Mala’

Por sorpresa y con sobresalto tomó a la dirigencia y candidatos a diputados locales de Morena la llegada de la diputada capitalina de la 4T, Juana María Juárez, a Coahuila.

La legisladora no se presentó con el dirigente estatal, Diego del Bosque, ni avisó quién la envió a esta entidad, pues llegó directo a Monclova para encabezar una disparatada rueda de prensa.

Juanita dijo a los reporteros, presentes en la rueda de prensa del domingo pasado, que el método de elección de candidatos a diputados locales será por encuesta.

Enterados de la presencia de la legisladora de la CDMX, varios candidatos a diputados y consejeros nacionales, se mostraron preocupados y asustados de lo que María Juárez haga en esta entidad:

“¡Hijo de la chin...da! No trae nada esa mujer”, espetó uno de los coordinadores distritales, en tanto que otro de los aspirantes refirió no conocerla y dijo que iba a pedir información sobre ella.

El tercero de los entrevistados señaló que, en la Ciudad de México, la diputada es conocida como “Juana La Mala” y que, en su anterior estancia en Coahuila hizo un auténtico galimatías.

El asunto está en la mesa de análisis de la dirigencia estatal morenista y, según trascendió, hasta ayer nadie sabía de parte de quién vino a Coahuila la citada legisladora.

ANUNCIA MANOLO MEGA OBRAS

El gobernador Manolo Jiménez visitó ayer Monclova para hacer entrega de varias obras sociales en el sector oriente de la ciudad.

Ahí anunció una serie de mega obras, en las próximas semanas, para modernizar la carretera 57, desde Saltillo hasta Piedras Negras, Coahuila.

Para Monclova, el gobernante coahuilense destacó que habrá este año una inversión A Pasos de Gigante, por 130 millones de pesos.

Jiménez Salinas precisó también que se destinarán 90 millones de pesos para la modernización y ampliación del Libramiento Puerta 4.

El mandatario estatal estuvo acompañado de su hijo Manolo, cosa que no es regular, pero es posible que sea más frecuente.

SE FUE KAICEROS

Esta columna se une a la pena que embarga a la familia del periodista, Miguel Ángel Kaiceros, fallecido el pasado fin de semana.

Kaiceros fue compañero de aventuras y desventuras de Ponciano Cruz, de Juan González, de Valentín Martínez Huerta, de Alejandro Montes Jornalero y otros comunicadores saltillenses.

Descanse en paz el amigo Miguel Ángel Kaiceros Miranda, de origen veracruzano y corazón sarapero.

VA POR LA NACIONAL

Tras agradecer el apoyo de la base trabajadora, el aún líder cetemista coahuilense, Tereso Medina, adelantó que promoverá la unidad y el trabajo, una vez que sea dirigente nacional de la CTM.

El político lagunero prometió una transición ordenada, estatutaria e institucional y dijo estar listo para escuchar y actuar en favor de la base trabajadora, que es la fuerza de la organización.

Tras el anuncio de Tereso, se soltaron los demonios al interior de la CTM en Coahuila, cuyos dirigentes regionales se disputan la dirigencia estatal, que quedará acéfala.

Fuentes al interior del organismo sindical afirman que el tapado es lagunero, pero que empresarios de la Región Sureste presionan para sea de Saltillo.

SÍ SE PUEDE

El diputado federal, Jericó Abramo Masso, cuando no se encuentran en las colonias en apoyo de la gente vulnerable, lo encuentras en escuelas y universidades en charlas motivacionales.

Abramo Masso estuvo ayer en la UANE Saltillo, para compartir sus experiencias políticas, su trabajo legislativo y algunas lecciones de vida.

El legislador saltillense les dijo a los estudiantes presentes que sí hay formas de contar con un México con equilibrio y paz y puso a Coahuila como ejemplo de su narrativa.

Las buenas noticias también son noticias...