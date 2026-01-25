Coahuila: Pelean en Fiscalía por control del sistema de inteligencia

Mandos medios de la Fiscalía estatal fracturaron la unidad al interior y pelean peligrosamente por la operación y manejo de los servicios de inteligencia de la dependencia policiaca.

Los celos profesionales de un subsecretario al que se le conoce como “El Ninja” contra un comandante de la Región Laguna, pueden originar que el sistema de inteligencia deje de operar.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Suma Poncho Cepeda a Roberto Piña a su equipo

“El Ninja” es actualmente el responsable del sistema del monitoreo en la entidad, salvo en La Laguna, en la que el comandante montó un nuevo servidor para vigilancia y geolocalización de objetivos.

Información sensible, como expedientes confidenciales, investigación de objetivos, registros de sabanas y de conversaciones telefónicas, son ahora vulnerables y accesibles a agencias externas.

El tema es delicado, y tanto la Fiscalía de Nuevo León como algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos se muestran interesadas en la obtención de información sensible de los mandos policiacos.

De conseguirla, el modelo de seguridad de Coahuila, como actualmente lo conocemos, estará en peligro.

MESA DE NEGOCIOS

El secretario de Economía, Luis Olivares, anda a las carreras en la integración del comité de atracción de inversión interinstitucional de Coahuila, que inicia funciones el próximo 4 de febrero.

El organismo interinstitucional trabajará con la Federación en la actualización y agilización de trámites burocráticos que obstaculicen la instalación de empresas y la operación de proveedurías.

A iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, cada entidad del país contará con un comité que se coordine con una mesa nacional de inversiones en la apertura y operación de negocios.

En la plataforma de apoyo, participarán la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, el SAT y Conagua, entre otras dependencias federales.

Por lo pronto, Luis Olivares tiene el reto de poner a Coahuila en un importante sitio en esta nueva mesa de negocios.

BOLO, PADRINO

Tremendo jaleo libran aspirantes del PRI a candidaturas a diputaciones locales en los distritos electorales de Piedras Negras y de Sabinas.

En la fronteriza población coahuilteca, las ex alcaldesas Norma Treviño y Sonia Villarreal luchan por la nominación a la legislatura local, sin dar ni pedir cuartel.

En Sabinas, cuando todo parecía indicar que Claudia Garza era la virtual candidata a la diputación, su oponente “Lico” Quintanilla, como Lázaro, se levantó de la tumba.

En Piedras Negras, Norma y Sonia son mujeres adineradas, con buenas conexiones en la IP e importantes padrinazgos políticos, pero una de las dos debe perder, sino es que las dos.

“Lico”, desde sus tiempos de alcalde de Progreso, supo convertirse en aliado y socio menor de figuras políticas estatales, a los que ahora cobra favores para que lo lleven al Congreso local.

Hasta ayer, el jaloneo continuaba y el actual titular de Mejora en la Carbonífera presumía la designación, ante el berrinche y enojo del subsecretario regional, Francisco Tobias.

Veremos y diremos...

AL TIRO, CIRO

El desgaste de periodistas nacionales que enfrentaron las mañaneras del ex presidente Andrés Manuel López Obrador ya cobró factura a algunos de ellos entre la audiencia nacional.

Un reciente reporte interno de Radio Fórmula dio cuenta de que Azucena Uresti es ahora la periodista más vista en redes sociales y escuchada en Spotify, seguida de Pepe Cárdenas.

Ciro Gómez Leyva bajó al tercer sitio y Joaquín López-Dóriga cayó al quinto, pues ya no conectan con la audiencia digital y pierden rating, lo que los aleja paulatinamente del estrellato informativo.

Azucena representa hoy en día la nueva era del periodismo crítico en las plataformas digitales en México.

EL ABUELO Y YO

En Ciudad Acuña anda fuerte el run run de que Lenin Pérez Talamás, hijo del líder moral de UDC, Lenin Pérez, está por iniciar abiertamente su carrera política.

El partido Unidad Democrática de Coahuila, por la tercera generación en su historia, pues hay que recordar que este organismo político estatal fue fundado por Evaristo Pérez Arreola.

Su hijo, Lenin Pérez Rivera, asumió posteriormente el liderazgo de UDC con buenos resultados y presencia electoral en varias regiones de la entidad.

Ahora, el nieto de don Evaristo es impulsado a asumir responsabilidades políticas y electorales, en un relevo generacional natural, con miras a mantener a la UDC vigente en la vida política estatal.

Tres generaciones y contando...