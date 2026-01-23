Coahuila: Suma Poncho Cepeda a Roberto Piña a su equipo

El ex alcalde de ciudad Frontera, Roberto Clemente Piña, se sumó al proyecto del líder nacional magisterial, Alfonso Cepeda Salas, en diversas tareas políticas en la Región Centro del Estado.

El ex edil morenista estuvo presente en la reciente visita a Monclova de la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, pero no se le encargó ninguna tarea partidista.

Ante esta situación y a invitación directa del secretario general del SNTE, Roberto asumió la entrega de apoyos a obreros de la planta siderúrgica y otras acciones del líder magisterial.

“Me encargo de entregar apoyos económicos a los trabajadores de AHMSA, para sus traslados a México y Saltillo, y de otras cosas que el líder me pide”, señaló el ex munícipe rielero.

El político fronterense aclaró que mantiene contacto y cercanía con su padrino político, Javier Guerrero, pero que logró hacer también una buena relación con Cepeda Salas.

Roberto descartó tener interés en volver a contender por la alcaldía de Frontera, y dijo que por el momento se mantendrá en asuntos de negocios personales y con Poncho.

DE MONCLOVITA, LA BELLA

El empresario hotelero y representante turístico, Armando de la Garza, anda en Madrid, España, en la Feria Internacional de Turismo.

El paisano funge como director de Comunicación Social de la Federación Iberoamericana de Periodistas de Turismo y representa a varias entidades y municipios del país.

El comunicador monclovense ha comenzado a colaborar en presentaciones y proyectos de promoción turística, con María Elena Torruco de Slim, ganadora del premio Excelencia en la FITUR.

Armando es también un gran impulsor del turismo coahuilense en el mundo...

LO RASURARON

A veces del plato a la boca, se cae la sopa, y el ex alcalde de Progreso bien que sabe eso, ahora que se le fue la candidatura a una diputación local por el Revolucionario Institucional

Liquin, su hijo y actual alcalde de Progreso, se fue de la boca y adelantó hace meses que su padre estaba ya apalabrado con la dirigencia estatal del PRI, para ser legislador local.

Al actual delegado regional de Mejora en la región centro no le quedó de otra, mas que aceptar la invitación de don Carlos Robles, líder estatal del PRI.

Por temas de género, finalmente Lico quedó fuera de la lista de aspirantes, y en su lugar, todo apunta a que va Claudia Garza de Montemayor, delegada de Mejora, en Sabinas.

Gracias por participar...

CARNALES

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija, aprovechó su estancia en España, para hermanar al municipio coahuilense con el pueblo de Leiro, en Galicia.

La ceremonia se efectuó en las instalaciones de la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, España, ante representantes de ambas municipalidades.

Por ahí se vio a mi amigo, Armando de la Garza..