Coahuila: Susana Estens y las redes humanas. Trayectoría de una ambientalista

En mi vida he aprendido a valorar las redes humanas que se van integrando de manera orgánica; una persona te lleva a otra y así sucesivamente, integrando una plataforma poderosa en la que se ponen en juego las luces y sombras propias de nuestra naturaleza humana. Conocí a Susana Estens de la Garza en 2008, era notoria su formación en el campo de ciencias químicas, pero había algo en ella fuera de lo ingenieril que le permitía una gran sensibilidad desde su mundo femenino. Mezcla de suavidad y disciplina, Susana fungía como la responsable de medio ambiente del municipio de Torreón, Coahuila.

El oro blanco primero, luego las actividades fabriles extractivas y establos con ganado vacuno para la producción de lácteos fueron atractores suficientes para llamar a vivir en Torreón a alemanes, entre otras personas de muchas nacionalidades. Susana, aunque mexicana, tiene un aspecto que proviene de su genética alemana.

TE PUEDE INTERESAR: Vértices: una exposición de arte, danza y música, pero también de talentos y capacidades

De ideas firmes, el primer propósito que me compartió fue el de visibilizar Jimulco, amplio territorio que pertenece a Torreón. Me presentó a Gerardo Jiménez, notable activista que sigue luchando para evitar más daño al acuífero local, quien entonces me habló con veneración de la maestra Magda Briones, hasta que me acercó a ella y desde ese momento no me desprendí de su persona hasta su muerte. Susana estaba allí, firme y presente apoyando a la Fundación Jimulco con pocas posibilidades materiales, pero con una convicción clara de que podría hacerse un esfuerzo colectivo.

La acompañé junto a Gerardo Jiménez al ejido Flor de Jimulco. También visitamos el sencillo casco de hacienda que bien podría haberse utilizado para la creación de un centro de educación ambiental, pero había intereses de caciques mezquinos que no lo permitieron, los mismos que años después se atrevieron a amenazar como viles delincuentes a la maestra Magda Briones, figura moral de los ambientalistas defensores de Jimulco.

Recuerdo la reunión en la sede de la delegación de la Canacintra Torreón, que presidía mi ahora compadre Ángel Morales. Empezaba a gestarse la presencia de empresarios laguneros como Gerardo Ibarra de Gómez Palacios, Durango, y Guillermo Beick. No fue fácil la interacción entre empresarios y ambientalistas, pero se fue dando, enriqueciéndose la red de actores ambientales, entes económicos y gobiernos locales. De hecho, los empresarios se transformaron en ambientalistas con apoyo de profesionales como Francisco Pérez Gazca, Amorita Ivonne Salas Westphal, Celso Manuel Valencia, Ana Olga Rodríguez Betancourt, Refugio Loya y Gladys Aguirre Balza. Héroes y heroínas laguneros.

En el Teatro Isauro Martínez, un inolvidable 6 de octubre de 2008, se tuvo la actuación de la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Bellas Artes dirigida por la maestra Nieves Paniagua. En el intermedio del espectáculo “El Encuentro” se rifaron obras pictóricas de nuestra Magda, otra muestra de su generosidad permanente. En esa ocasión se obtuvieron fondos económicos para apoyar las operaciones básicas de la fundación.

TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez: un segmento de su gabinete da para decir: ¡wow!

Pasaron años y en abril de 2015, y en otro ejercicio administrativo de Susana Estens como titular de medio ambiente de Torreón, se organizó una subasta de pinturas en la planta baja del edificio en que se localizan las oficinas del ayuntamiento. Otra vez pensando “fuera de la caja” para visibilizar la problemática ambiental existente que fue apoyada por la campaña “Yo con Jimulco”, dado el desconocimiento de los torreonenses por este territorio.

Hoy después de quince años de conocerla, Susana Estens ocupa la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del estado de Coahuila, sucediendo a Eglantina Canales, quien hizo un papel muy sobresaliente. Seguro estoy de que esta mujer distinguida sorprenderá por sus resultados porque me consta que se atreve a hacer antesalas cuando es preciso y a buscar la mediación para alcanzar objetivos medioambientales altos. Sabrá echar mano de instrumentos creativos para impulsar con nuevos matices y en el camino de las alianzas, la conservación de los delicados ecosistemas naturales de Coahuila.