Cómo esconden el desabasto de gasolina

Para no tener que decirles a los gasolineros que no tienen suficiente producto para abastecerlos, han echado mano de una baraja de artimañas que fue rápidamente detectada por los empresarios.

El Gobierno Federal está llevando a cabo una compleja operación secreta para esconder que en México hay desabasto de gasolina y diésel.

De pronto, aparece la autoridad federal y clausura las estaciones con excusas absolutamente infantiles. Cosas que antes no pedían ni revisaban, ahora las piden y revisan. Se sacan de la manga nuevos requisitos y abultan su lista de exigencias. Que si la seguridad, que si el impacto ambiental, que si los precios, que si sospecha de huachicol, que si falta un papel, que si sólo tienen la copia digital, pero no la copia física. Lo que sea es bueno porque el objetivo es uno: que la gasolinera cierre dos o tres días.

En realidad, las gasolineras no incumplían nada ni les faltaba nada: Pemex no tenía gasolina para surtirles y realizó toda esta maniobra, en contubernio con varias dependencias federales, para tapar el desabasto. Si la gasolinera está cerrada, pues no tiene la obligación de surtirle.

Al cabo de dos o tres días, las autoridades levantan la clausura y llega el combustible. Esos dos o tres días permitieron a Pemex tener el combustible para surtir... mientras clausura a otras en un perverso carrusel en el que ya los cacharon.

Al principio, los gasolineros pensaron genuinamente que había irregularidades. Al cabo de unas semanas –con los pretextos pueriles que soltaban las autoridades y la inusual multiplicación de las clausuras– comenzaron a sospechar y terminaron por descubrir la verdadera historia. No es difícil encontrar gasolineras cerradas/clausuradas en un recorrido en coche por los lugares que no son las grandes concentraciones poblacionales.

Esto, además, ha despertado el enojo de empresarios gasolineros por competencia desleal: a las gasolineras de la marca Pemex nunca les falta el combustible.