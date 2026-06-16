Cómo esconden el desabasto de gasolina

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Opinión
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    Cómo esconden el desabasto de gasolina
    CUARTOSCURO

De pronto, aparece la autoridad federal y clausura las estaciones con excusas absolutamente infantiles... En realidad, las gasolineras no incumplían nada ni les faltaba nada: Pemex no tenía gasolina para surtirles

El Gobierno Federal está llevando a cabo una compleja operación secreta para esconder que en México hay desabasto de gasolina y diésel.

Para no tener que decirles a los gasolineros que no tienen suficiente producto para abastecerlos, han echado mano de una baraja de artimañas que fue rápidamente detectada por los empresarios.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-primero-de-oposicion-en-la-mira-de-eu-KI21296693

De pronto, aparece la autoridad federal y clausura las estaciones con excusas absolutamente infantiles. Cosas que antes no pedían ni revisaban, ahora las piden y revisan. Se sacan de la manga nuevos requisitos y abultan su lista de exigencias. Que si la seguridad, que si el impacto ambiental, que si los precios, que si sospecha de huachicol, que si falta un papel, que si sólo tienen la copia digital, pero no la copia física. Lo que sea es bueno porque el objetivo es uno: que la gasolinera cierre dos o tres días.

En realidad, las gasolineras no incumplían nada ni les faltaba nada: Pemex no tenía gasolina para surtirles y realizó toda esta maniobra, en contubernio con varias dependencias federales, para tapar el desabasto. Si la gasolinera está cerrada, pues no tiene la obligación de surtirle.

Al cabo de dos o tres días, las autoridades levantan la clausura y llega el combustible. Esos dos o tres días permitieron a Pemex tener el combustible para surtir... mientras clausura a otras en un perverso carrusel en el que ya los cacharon.

Al principio, los gasolineros pensaron genuinamente que había irregularidades. Al cabo de unas semanas –con los pretextos pueriles que soltaban las autoridades y la inusual multiplicación de las clausuras– comenzaron a sospechar y terminaron por descubrir la verdadera historia. No es difícil encontrar gasolineras cerradas/clausuradas en un recorrido en coche por los lugares que no son las grandes concentraciones poblacionales.

Esto, además, ha despertado el enojo de empresarios gasolineros por competencia desleal: a las gasolineras de la marca Pemex nunca les falta el combustible.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sufren-desabasto-de-combustibles-diversas-entidades-de-mexico-JB21027284

En circunstancias normales, México tiene almacenada gasolina para 3 días. Es un riesgo monumental: cualquier cosa que falle... duramos tres días. Eso es incluso violatorio de la regulación mexicana, que obliga al país a tener gasolina en la bodega para 18 días. La sana práctica internacional es tener 90 días de gasolina, por ejemplo, en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esto es solamente una arista más del desastre de la política energética de la 4T. López Obrador prometió que con él, México produciría 2.6 millones de barriles diarios. No sólo no subió, bajó: estamos en 1.3. Y el rollo ese de que dejaremos de ser dependientes de las importaciones de gasolina también resultó un fraude. De Dos Bocas mejor ni hablamos: ha tenido sensibles caídas mensuales en su producción.

@CarlosLoret

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Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Periodista mexicano con amplia trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Fue conductor de noticiarios en Televisa y actualmente colabora en Vanguardia MX, El Universal, W Radio y Latinus, donde realiza investigaciones y análisis políticos.

Loret de Mola tiene una larga trayectoria como reportero, corresponsal de guerra en varias ocasiones y conductor de televisión. Es autor de varios libros y ha sido premiado en múltiples ocasiones por sus trabajos periodísticos a nivel nacional e internacional.

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