Cómo la IA podría reforzar el dominio del dólar

Por Chenxu Fu and Xianguo Huang. Project Syndicate.

SINGAPUR- La firma de un contrato de arrendamiento de un centro de datos por 20 años probablemente no se considere un acontecimiento monetario. Ni siquiera el anuncio de una moneda estable vinculada al dólar y relacionada con el auge de la IA se calificaría necesariamente como tal. Pero este tipo de acontecimientos se están multiplicando y contribuyen a la formación de un sistema en el que un insumo fundamental para la economía mundial se cotiza, se paga y, en última instancia, se recicla en activos en dólares.

No se trata de un concepto nuevo. Desde la década de 1970, la fijación del precio del petróleo en dólares estadounidenses ha incrementado la demanda mundial de esta moneda y ha generado ingresos por exportaciones para los productores de petróleo, lo que a menudo los ha orientado hacia los mercados estadounidenses. Pero el petrodólar es un modelo, no una profecía. Demuestra que, cuando la producción, los pagos y el reciclaje de activos se refuerzan mutuamente, un insumo indispensable puede afianzar una moneda en los mercados mundiales.

La IA podría generar su propia versión de esta dinámica. Los debates sobre quién “ganará” en la economía de la IA suelen centrarse en la carrera por construir los modelos más avanzados. Pero la verdadera transformación comienza cuando el rendimiento de los modelos converge y las empresas integran la IA en sus operaciones cotidianas. En ese momento, al igual que hoy hablamos de dólares por barril, es posible que nos encontremos considerando dólares por unidad de computación.

La energía es la base de esta métrica. La IA dista mucho de ser “inmaterial”. Los centros de datos convierten la electricidad en capacidad informática facturable, que ahora se reserva con años de antelación. Cuando Anthropic firma un contrato de arrendamiento de 20 años con TeraWulf, un proveedor de infraestructura, se asemeja mucho a una empresa industrial que se asegura capacidad de producción a largo plazo. Se trata de una apuesta por parte de la oferta de que la demanda de capacidad informática persistirá.

Es muy posible que el lado de la demanda recompense esa apuesta. Sin duda, aunque muchas empresas están experimentando con la IA, pocas han rediseñado sus operaciones en torno a ella. Pero la nueva división de consultoría de OpenAI, Deployment Company (DeployCo), pretende cambiar esto incorporando ingenieros en las empresas para integrar la IA en sus flujos de trabajo. Una vez que estos sistemas estén en marcha, la capacidad de cálculo se convertirá en un gasto operativo recurrente.

Esto nos lleva al primer canal que reforzará el dominio del dólar. Si la cadena de suministro de la IA está dominada por empresas vinculadas a EE. UU. y sus precios se fijan en dólares, la producción digital mundial tendrá que obtener liquidez en dólares, y los ingresos acabarán en un sistema financiero basado en gran medida en el dólar. A diferencia de los ingresos del petróleo, estos ingresos no se acumularían en el extranjero antes de ser reciclados en los mercados estadounidenses.

Pero la factura es solo la capa visible. Debajo de ella se está formando una infraestructura invisible: la red de pagos por la que discurrirá cada vez más el comercio autónomo. La colaboración de OpenAI con Visa, cuyo objetivo es construir esta infraestructura, apunta hacia un futuro más programable. Si los agentes de IA comienzan a contratar servicios, organizar la logística y reponer existencias con una intervención humana mínima, los pagos deberán ser automatizados y nativos de las máquinas.

Este es el segundo canal que reforzará el dominio del dólar. Las stablecoins vinculadas al dólar, en particular, podrían proporcionar la liquidación programable que requiere el comercio automatizado. El anuncio de Open USD, una moneda estable vinculada al dólar que cuenta con el respaldo de más de 140 empresas de pagos, financieras y del sector de las criptomonedas, indica que los tokens en dólares ya se están posicionando para esta transformación.

Ambos canales podrían acabar fusionándose. La misma infraestructura que permite la liquidación programada del comercio «agéntico» a través de monedas estables vinculadas al dólar podría facilitar los pagos informáticos con la misma facilidad que cualquier otra. La facturación en dólares se combinaría así con la liquidación mediante monedas estables, convirtiendo la dependencia tecnológica en dependencia monetaria.

En principio, los depósitos tokenizados o las monedas digitales de los bancos centrales podrían desempeñar la misma función que las monedas estables vinculadas al dólar. Pero los sistemas de pago premian los efectos de red tempranos. La cuestión no es si las monedas estables vinculadas al dólar son la única opción, sino si serán las primeras en funcionar de manera eficiente a gran escala a través de las fronteras.

Esta infraestructura también se recicla, ya que la demanda de dólares programables se traduce en demanda de los activos seguros que los respaldan, en particular, los bonos del Tesoro de EE. UU.. El comercio programable apenas ha despegado y los emisores de monedas estables ya se cuentan entre los mayores compradores de letras del Tesoro.

En conjunto, estos avances apuntan a la posible aparición de un ciclo «energía-potencia de cálculo-dólar». La electricidad alimenta los centros de datos; los centros de datos generan potencia de cálculo; la potencia de cálculo permite la automatización de la actividad empresarial, incluidos los pagos que favorecen la liquidación programable; y las reservas de monedas estables fluyen hacia los bonos del Tesoro de EE. UU. El resultado sería un ciclo que se refuerza a sí mismo y que vincula la infraestructura de IA, los pagos digitales y los mercados financieros estadounidenses.

Sorprendentemente, ningún gobierno parece estar orquestando este proceso. Mientras que el petrodólar se construyó sobre acuerdos oficiales, su sucesor basado en la IA se está construyendo en gran medida a través de decisiones comerciales. Los proveedores de servicios en la nube se aseguran terrenos y energía. Las empresas de IA convierten los modelos en servicios. Los grupos de pagos construyen las infraestructuras de las monedas estables. Los emisores de monedas estables compran bonos del Tesoro. Cada paso es lógico por sí mismo; en conjunto, refuerzan silenciosamente el dominio del dólar.

Esto tiene importantes implicaciones para los responsables políticos fuera de Estados Unidos, especialmente en países que llevan años intentando reducir su dependencia del dólar. Los países de la ASEAN+3, por ejemplo, han tratado de liquidar el comercio en monedas locales, interconectar los sistemas de pago nacionales y poner en común las reservas para protegerse frente a la escasez de dólares.

Aunque el ASEAN+3 no puede impedir que se forme el círculo vicioso del dólar, sí puede limitar su dependencia del mismo. La clave estará en combinar la energía, la IA y los pagos en una única agenda estratégica. Los centros de datos regionales, alimentados por energía asequible y cada vez más limpia, podrían aumentar el acceso de las empresas locales a la potencia de cálculo. Y el desarrollo de la liquidación tokenizada en moneda local para el comercio mediado reduciría la dependencia de los sistemas del dólar y mantendría las transacciones visibles para los reguladores.

El objetivo para otros países no es la autosuficiencia tecnológica total, algo que probablemente no sea posible a corto plazo. Se trata más bien de participar en la producción digital sin aceptar una nueva capa de dependencia del dólar como precio de entrada. Al fin y al cabo, a diferencia de los acuerdos del petrodólar, el sistema emergente de IA no ofrece a los países ningún puesto en ninguna mesa de negociaciones.

Mientras los responsables políticos y los economistas debaten el futuro del dominio del dólar, las empresas de IA, los proveedores de servicios en la nube y las redes de pago podrían estar ya escribiéndolo en el próximo capítulo de la historia monetaria internacional. Quienes esperen dar forma a ese capítulo deben actuar ahora, o se arriesgan a quedarse fuera de la página. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Chenxu Fu es economista de la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN+3 (AMRO). Xianguo Huang es economista sénior de la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN+3 (AMRO).