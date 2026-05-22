Compra Aeroméxico aviones último modelo, saqueando bolsillos de sus pasajeros y agencias de viaje

2. El fraude de Fernando García Sada contra de un fondo de inversión norteamericano y de miles de inversionistas mexicanos, entre los cuales se acaba de registrar el suicidio de un jubilado sampetrino que confió en la tristemente célebre SOFOM “Préstamo Feliz”. Como apunte sobre este caso les digo que el padre de Fernando, Eduardo García Segovia, sigue en arraigo domiciliario sin que se le defina hasta ahora el Amparo que sus abogados promovieron desde el 20 de marzo pasado.

1. Los trafiques de Memo Torre-Amione en perjuicio del prestigio del ITESM y específicamente del TecSalud y el Hospital Zambrano Hellion.

5. Y ahora, el robo orquestado por Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, contra pasajeros y agencias de viaje minoristas y mayoristas, valiéndose de los fluctuantes precios de la turbosina después de que estalló la guerra entre EEUU, Israel e Irán. El presidente del consejo de administración y dueño con otros inversionistas del 51% de esta aerolínea, es el empresario coahuilense, Eduardo Tricio Haro, quien también preside el Consejo de Administración del Grupo Lala y el Grupo Industrial Nuplen, siendo además miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex y de Televisa. El socio del 44% es Delta Airlines; el 5% son los pilotos y el resto es propiedad de otros aportadores de capital pasivo.

4. La reactivación de la demanda de varios partidos políticos por que la FGR reactive el desfalco de Sanjuana Martínez contra el erario por haber dispuesto durante los cuatro años que estuvo al frente de Notimex, a pesar de que dicha agencia estuvo en huelga 3 años 10 meses.

3. El fraude inmobiliario de la familia Lobatón con su fallido Proyectos 9 que ya provocó que José Lobatón muerde barrote en el Penal de Apodaca.

- Ejemplo, a una agencia de viajes le dan una tarifa de 1,000 dólares por pasajero y a otra agencia de mayor volumen le dan una tarifa de 900 porque tiene más viajeros.

- La tarifa: que la compañía aérea da a cada agencia de viajes dependiendo del volumen de pasajeros que contratan sus servicios.

Cualquier costo de pasaje en el mundo se divide de la siguiente manera:

El mayor daño está ocurriendo en perjuicio de las agencias más pequeñas, porque no van a soportar esto que hace Aeroméxico.

El trafique se da principalmente en los grupos de viajeros que salen de México hacia Europa y Asia.

Hoy les platico el caso de Aeroméxico y del plan urdido por su director, Andrés Conesa, quien fuera marido durante 15 años de la golfista Lorena Ochoa y cuyo matrimonio terminó después de 15 años, el pasado 22 de abril de 2025. ¿Va? ¡Va!

Sucede que tenemos como regla verificar hasta tres veces cualquier nueva veta informativa que aparece; documentar pruebas y evidencias antes de detonar públicamente nuestras publicaciones y programas de TV.

Me gusta que muchísimos seguidores de DETONA® pregunten por qué nos demoramos en seguir con dichos temas.

- A otra agencia que mueve menos pasaje, el mismo boleto se lo venden en 1,50 ó 1,100. Y esto, la aerolínea lo puede manejar como se le dé la gana.

2.-

- Impuestos portuarios: Excepto el combustible, son fijos, no cambian mucho y es lo que cobra el aeropuerto a la aerolínea por hacer los trámites, checar el avión, cargar la turbosina, determinar que está perfecto para volar y todo lo relativo a eso.

3.-

- Impuestos de la turbosina: En el 99% de las compañías aéreas están abiertos, lo cual quiere decir que se establecen en base a estimados.

- Al enviar las aerolíneas el contrato a las agencias de viaje, se mencionan 200 dólares por concepto de turbosina, la agencia acepta y comienza a vender sus boletos a los pasajeros agregando esa cantidad al costo de cada pasaje.

Entonces, la compañía aérea le dice a la agencia de viajes: A lo mejor sube, a lo mejor baja. Pero la opción de bajar era antes de la guerra, por lo cual, después de iniciado el conflicto, el cargo de la turbosina siempre sube.

Aquí ocurren dos cosas: La agencia de viajes lo carga al pasajero o lo absorbe, en detrimento de sus utilidades.

Respecto al uso y costo de la turbosina, veamos lo siguiente:

Primero se considera el tipo de avión. Los de Aeroméxico que vuelan a Europa y Asia son Boeing Dreamliner 787/9 y 10.

Los datos que les voy a compartir son comparando lo que ocurre respecto al cobro del combustible, entre Aeroméxico y Qatar Airways.

En el despegue del avión se consume más del 60% de sus tanques.

Cuántas toneladas son del avión vacío, cuántos pasajeros lleva a bordo y la cantidad de maletas. Con estos datos se calcula un estimado del uso de turbosina y ese costo se suma al del boleto.

Debido a la guerra, todas las aerolíneas cargaron el costo de la turbosina al valor del pasaje.

En promedio subieron 30 dólares. Si tenían un acuerdo de 200 dólares de combustible cargado a cada boleto vendido a las agencias de viaje, le agregaron 30 dólares correspondientes al combustible. Entonces ahora, el boleto costará 230 dólares más al pasajero.

Pero muchas aerolíneas subieron NADA (principalmente las extranjeras), porque le dicen a las agencias: “Te vamos a respetar el precio de boleto que originalmente te dimos porque no queremos que tú pierdas o que lo repercutas al pasajero. Cerremos este año así y a ver cómo nos va el próximo”.

O sea, esas aerolíneas absorben el costo de la turbosina, ganan menos, sí, pero se ponen del lado de sus clientes, que son las agencias de viaje y los pasajeros.

¿Qué sucede en los casos donde las aerolíneas suben el costo del boleto por el aumento de la turbosina? El agente de viaje se queda callado, porque total, se lo va a repercutir al pasajero. Algunas agencias no castigan a sus clientes, lo absorben y por eso, muchas están cerrando.

Entonces, si tomamos como ejemplo un viaje de México a Madrid, el costo extra del boleto por persona aumenta 230 dólares, porque las leyes de aeronáutica civil permiten que las compañías suban el precio de los boletos, pero -al menos en el caso de Aeroméxico- se aprovechan de la situación. Vean por qué:

La empresa de Tricio Haro y Conesa aumentó 150 dólares al costo del boleto México-Madrid, para quedar en 350, siendo que otras del extranjero no subieron NADA o aumentaron menos, a pesar de que usan el mismo tipo de avión, la misma carga y vuelan por el mismo cielo.

Su abuso es más patético en la ruta México-Tokio:

Aeroméxico aumentó 530 dólares al costo de cada boleto a todas las agencias de viaje.

Esto no es tarifa, esto es lo correspondiente a los impuestos del combustible.

Recuerden, las aerolíneas cobran la tarifa a las agencias de viaje, dependiendo de su volumen de compra de boletos. (Vean el número 3 de este artículo).

No tiene nada qué ver con la tarifa y sin embargo, están encareciendo dicho costo.

Imaginen la escena: Una persona había pactado con su agencia pagar 1,000 dólares por el costo del boleto a Tokio y al ir a pagar, le salen con que le faltan 530 dólares.

¡Y Aeroméxico sigue subiendo este cargo!

Ayer, 21 de mayo, el cargo por combustible repercutido a la tarifa lo elevó a 590 dólares de tarifa por pasajero.

Platiqué al respecto con uno de los más grandes mayoristas de agencias de viaje y me dijo categóricamente: “¡Aeroméxico está provocando un desastre”!

¿Saben qué están haciendo Tricio Haro y Conesa, según este mayorista? Están comprando dos aviones más SIN TRABAJAR, simplemente usando el dinero de los bolsillos de los pasajeros.

Veamos este cálculo:

Además de los 242 dólares, 530 dólares más aplicados a la tarifa por pasajero por concepto de turbosina, conceptos que no se deben mezclar, pero Aeroméxico sí lo hace.

Los aviones de esta empresa que vuelan a Japón tienen 406 asientos.

A menos que Boeing les haya vendido aviones que consumen más turbosina que los demás -lo cual es absurdo- 242 dólares del costo de la turbosina por 406 pasajeros en cada vuelo, el avión necesita 50,000 dólares para comprar la turbosina de cada viaje de México a Tokio.

Pero como ahora Aeroméxico cobra 772 dólares por boleto por concepto de costo de turbosina, con 406 pasajeros a bordo en cada vuelo México Tokio, la empresa recibe 156,716 dólares, siendo que su costo real del combustible es de 50,000 dólares.

Aeroméxico está cobrándole al pasajero tres veces más que el costo real del cargo por turbosina, que -reitero- es un concepto que no debe mezclarse, porque Tricio Haro y Conesa lo están haciendo para encarecer el costo del pasaje. (De nuevo, lean por favor aquí arriba los puntos 1 y 3).

Con todo esto, Tricio Haro le debe de haber dado a Conesa un premio de productividad, porque en plena crisis y en medio de la guerra, le está dando a Aeroméxico dos aviones nuevos GRATIS, porque se están comprando con el bolsillo de los pasajeros.

¿Saben lo que Aeroméxico provoca?

- Quiebra de muchísimas agencias de viaje pequeñas.

- Y al cerrar ¿qué ocurre? Desempleo.

- Inflación.

- Desconfianza creciente de los pasajeros, porque ahora se están enterando que esos aviones nuevecitos bonitos, Aeroméxico los está comprando robando a sus clientes.

Se calcula en más de 10,000 personas las que van a perder su empleo debido a las prácticas depredadoras de Tricio Haro y Conesa.

¿Saben que dice Conesa al respecto?

Todo mundo en la aviación civil sube sus precios por el costo de la turbosina.

El director de una de las agencias de viaje más grandes de México le responde aquí en DETONA:

”No señor, nadie sube como ustedes lo están haciendo. Aeroméxico es una transa. Nadie subió un 35% el valor de los boletos aprovechando que la ley te lo permite, pero ¿qué crees?

Los tribunales, el poder judicial no te van a apoyar tan pronto el descontento de muchísimas personas se convierta en demandas”.

¿Saben qué, Eduardo Tricio Haro y Andrés Conesa?, llenen sus aviones con los más de 10,000 empleados que presumen tener, pero cóbrenles en sus boletos de cortesía, lo que realmente le cuesta la turbosina a Aeroméxico.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.