$!Con la ópera nos civilizaMOS. “Cleopatra” reina en Monterrey

¿Les platico? ¡Arre! ”Cleopatra”, de Melesio Morales, iba a ser estrenada en la catedral mundial de la ópera. Ramón Terreros -mecenas del autor mexicano- le prometió: “Escríbela y nos vamos a estrenarla a la Scala de Milán”. Eso se quedó como un sueño, pero por lo pronto, los escasos afortunados que desafiamos este jueves 5 de junio la tormentosa noche y el colapsado tráfico “metroiano” en los alrededores del Parque Fundidora, pudimos apreciar el esplendor “musístico”, vocal y actoral de escenas clave de “Cleopatra”, a cargo del MOS.

México Opera Studio es comandado por Alejandro Pérez Elizondo, Jorge Vázquez González, Alberto de la Garza Evia y Gustavo M. de la Garza, su actual presidente, con sus respectivas esposas.

Ellos, apoyados por 32 patronos, han logrado lo inimaginable: hacer que los cultos chilangos tengan que venir a estas bárbaras tierras del norte para disfrutar de la ópera mexicana.

Anoche -en la presentación de algunas escenas de la ópera en cuatro actos, “Cleopatra”, de Melesio Morales, interpretada al piano por Aarón Abinadi y vocalmente por el elenco de esta organización- Rennier Piñero y Alejandro Miyaki, directores artístico y musical del MOS, rindieron tributo al Consejo Directivo y a los patronos, a saber:

Fernando Elizondo (miembro del Consejo Directivo), Bernardo Elosua Robles, Javier Luis Ibarra de la Garza, Pedro Madero Gámez, Alejandro Probert Gámez, Jacques Berrebi, Patricio Garza Garza, Bárbara Herrera de Garza, Ernesto Canales, Gerardo Ruiz, Eugenio Clariond, Gilberto Saldívar, Fernando Santillán, Rodolfo Zambrano, Guillermo Boughton, Alejandro Padilla, Daniel Martínez, Ismael de León, Jesús Tames, Yolanda Santos, María Luisa Santos, Daniel Chávez, Arturo Williams, Eduardo Dávila, Alejandro Pérez M., José Kalifa, Antonio Ramón, Laura Zambrano, Aurora Vignau, Ricardo López Canales, Julián Serrano y Ricardo Guerra.

La charla introductoria estuvo a cargo de la Dra. Aúrea Maya -quien vino para tal efecto desde la CDMX- y el crítico operístico regio, Gabriel Rangel. ¡Espléndidos, los dos!

El material gráfico que acompaña a este artículo incluye la intervención de Aúrea y Gabriel, por lo cual invito a los detonautas a verlos y escucharlos, pues ellos mismos -con su sapiencia- formaron parte del espectáculo que presenciamos anoche y que se repetirá hoy viernes 5 y sábado 6, a las 8PM, en el Auditorio Carlos Prieto MOS, dentro del Parque Fundidora.

Este artículo incluye algunos fragmentos en video de la escenificación, a cargo del elenco actual del MOS. Me encantó escuchar a Rennier “disculpar” a dos de sus egresados que no estuvieron aquí, debido a que están cumpliendo sus compromisos como parte de compañías operísticas en España y Las Vegas.

Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más las habituales alusiones a “ya saben quiénes”. Por hoy, les daremos descanso a esos, solo hoy...

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