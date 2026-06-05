Con la ópera nos civilizaMOS. “Cleopatra” reina en Monterrey

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Opinión
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    Con la ópera nos civilizaMOS. “Cleopatra” reina en Monterrey
    ”Cleopatra”, de Melesio Morales. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Al menos eso creían los políticos mexicanos del siglo XIX. Los actuales están a años luz de dicha quimera

$!Con la ópera nos civilizaMOS. “Cleopatra” reina en Monterrey

¿Les platico? ¡Arre!

”Cleopatra”, de Melesio Morales, iba a ser estrenada en la catedral mundial de la ópera.

Ramón Terreros -mecenas del autor mexicano- le prometió: “Escríbela y nos vamos a estrenarla a la Scala de Milán”.

Eso se quedó como un sueño, pero por lo pronto, los escasos afortunados que desafiamos este jueves 5 de junio la tormentosa noche y el colapsado tráfico “metroiano” en los alrededores del Parque Fundidora, pudimos apreciar el esplendor “musístico”, vocal y actoral de escenas clave de “Cleopatra”, a cargo del MOS.

$!”Cleopatra”, de Melesio Morales.
”Cleopatra”, de Melesio Morales. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

México Opera Studio es comandado por Alejandro Pérez Elizondo, Jorge Vázquez González, Alberto de la Garza Evia y Gustavo M. de la Garza, su actual presidente, con sus respectivas esposas.

$!”Cleopatra”, de Melesio Morales.
”Cleopatra”, de Melesio Morales. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Ellos, apoyados por 32 patronos, han logrado lo inimaginable: hacer que los cultos chilangos tengan que venir a estas bárbaras tierras del norte para disfrutar de la ópera mexicana.

$!”Cleopatra”, de Melesio Morales.
”Cleopatra”, de Melesio Morales. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Anoche -en la presentación de algunas escenas de la ópera en cuatro actos, “Cleopatra”, de Melesio Morales, interpretada al piano por Aarón Abinadi y vocalmente por el elenco de esta organización- Rennier Piñero y Alejandro Miyaki, directores artístico y musical del MOS, rindieron tributo al Consejo Directivo y a los patronos, a saber:

$!Comunicado de prensa de Opera Studio.
Comunicado de prensa de Opera Studio. Grupo Detona

Fernando Elizondo (miembro del Consejo Directivo), Bernardo Elosua Robles, Javier Luis Ibarra de la Garza, Pedro Madero Gámez, Alejandro Probert Gámez, Jacques Berrebi, Patricio Garza Garza, Bárbara Herrera de Garza, Ernesto Canales, Gerardo Ruiz, Eugenio Clariond, Gilberto Saldívar, Fernando Santillán, Rodolfo Zambrano, Guillermo Boughton, Alejandro Padilla, Daniel Martínez, Ismael de León, Jesús Tames, Yolanda Santos, María Luisa Santos, Daniel Chávez, Arturo Williams, Eduardo Dávila, Alejandro Pérez M., José Kalifa, Antonio Ramón, Laura Zambrano, Aurora Vignau, Ricardo López Canales, Julián Serrano y Ricardo Guerra.

$!Elenco de la ópera ”Cleopatra”, de Melesio Morales.
Elenco de la ópera ”Cleopatra”, de Melesio Morales. Grupo Detona

La charla introductoria estuvo a cargo de la Dra. Aúrea Maya -quien vino para tal efecto desde la CDMX- y el crítico operístico regio, Gabriel Rangel. ¡Espléndidos, los dos!

$!”Cleopatra”, de Melesio Morales.
”Cleopatra”, de Melesio Morales. Grupo Detona

El material gráfico que acompaña a este artículo incluye la intervención de Aúrea y Gabriel, por lo cual invito a los detonautas a verlos y escucharlos, pues ellos mismos -con su sapiencia- formaron parte del espectáculo que presenciamos anoche y que se repetirá hoy viernes 5 y sábado 6, a las 8PM, en el Auditorio Carlos Prieto MOS, dentro del Parque Fundidora.

$!Consejo de Administración de MOS.
Consejo de Administración de MOS. Grupo Detona

Este artículo incluye algunos fragmentos en video de la escenificación, a cargo del elenco actual del MOS.

Me encantó escuchar a Rennier “disculpar” a dos de sus egresados que no estuvieron aquí, debido a que están cumpliendo sus compromisos como parte de compañías operísticas en España y Las Vegas.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más las habituales alusiones a “ya saben quiénes”. Por hoy, les daremos descanso a esos, solo hoy...

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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