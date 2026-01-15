Cum Laude

Opinión
/ 15 enero 2026
    Cum Laude
    Con el eslogan "El mundial más norteño", el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú presentaron los preparativos para el mundial de fútbol de la FIFA 2026. Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira
Gerson Gómez
por Gerson Gómez

COMPARTIR

TEMAS


política

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Mariana Rodríguez

Organizaciones


DIF

Mariana Rodríguez de García representa lo más valioso de la sociedad regiomontana. Por supuesto, viviendo en San Pedro Garza García

Mariana Rodríguez de García representa lo más valioso de la sociedad regiomontana. Por supuesto, viviendo en San Pedro Garza García.

En su hoja de vida existen logros impresionantes. Enumerar cada uno de ellos es validar a sus followers. Egresada de las páginas de sociales, Mariana a sus 28 años, puede ser considerada seria candidata a suceder al sinaloense Luis Donaldo Colosio Riojas en la alcaldía de la capital de Nuevo León.

Mariana, si, nuestra Mariana Monterrey, la de los lactarios, la demoledora de villas miseria de los niños abandonados al cuidado del DIF. La del cabello oscuro teñido a rubio cerveza clara.

Nuestra semigobernadora, la mano derecha de Samuel García, el jurisconsulto de las esferas judiciales. La apuesta de Movimiento Ciudadano es barrer todo aquello llamado vieja política. Eliminar a los caciques del PRIANRD. Obtener los escaños de las diputaciones locales. Algunas federales. Sostener la senaduría con Luis Donaldo.

Rasgar los imperios en Santa Catarina, San Pedro, San Nicolás y Ciudad Guadalupe. Los otros municipios ni siquiera cuenta con comités municipales para cuidar las casillas.

De obtener la alcaldía Mariana, los regiomontanos estarían colgando de un madero, la alternancia necesaria. Graduaría Cum Laude la carrera banal de Mariana Rodríguez. El repique de campanas en una posición tan honrosa como devaluada, al momento de elegir candidatos.

Condenar Monterrey a la colaboración irrestricta de la gubernatura y la capital de Nuevo León en una sola mano, en una sola familia.

Ese es el riesgo fatalista de quienes, de manera descarada, en los cruceros y avenidas, no en los comités de barriada, la publicidad de la próxima alcaldesa. Aun en el aire, la decisión. El aparato de estado, de colaboradores y donantes, nos acercan a la calamidad de la patente de corso familiar.

Temas


política

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Mariana Rodríguez

Organizaciones


DIF

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA.

‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

A puerta cerrada, en Palacio eligen al ‘pez gordo’ de Morena
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
true

Fiscalía de Nuevo León: ahora sí tiene un caso real
Vista aérea desde un vuelo entre los asentamientos de Ny-Alesund y Longyearbyen del accidentado terreno ártico del archipiélago noruego de Svalbard, al oeste del norte de Groenlandia.

La carrera por dominar la última frontera en el Ártico
Manifestantes en la capital iraní sostienen pancartas con mensajes políticos y fotografías de víctimas durante las recientes jornadas de descontento social.

Irán enfrenta una de sus represiones más mortíferas bajo un apagón informativo