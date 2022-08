Nadie sospechó que con la reunión plenaria de los diputados federales del PRI arrancara de manera informal el proceso electoral en busca de la gubernatura de Coahuila, una elección que sin duda será como la lucha de David contra Goliat.

Varios acontecimientos importantes y significativos se dieron en dicha reunión.

Publicidad

El primero de ellos fue la buena disposición del legislador Jericó Abramo Masso para contribuir en la unidad de su partido, dejando a un lado los intereses personales para buscar solamente el interés de llegar como un partido unido y fuerte, esperando que se fijen las bases para buscar la candidatura del PRI a la gubernatura del estado. “Hay que dejar a un lado filias y fobias y hay que construir una agenda ganadora donde los que ganen sean las y los coahuilenses”, destacó Jericó, con lo cual una amenaza de fractura al interior del PRI queda disipada ante las declaraciones de un político que ha demostrado su amor por Coahuila y la lealtad a su partido.

Pero lo más significativo de dicha reunión fue el discurso de uno de los máximos activos del PRI nacional. Me refiero al primer priista del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien a pesar de tener que gobernar con un presupuesto paupérrimo es considerado el mejor mandatario estatal de todo México.

El discurso de Riquelme fue duro y enérgico ante lo desastrosa que ha sido la administración de López Obrador. “Hoy todos los pilares de la soberanía y la unidad de nuestra nación se desmoronan. Enfrentamos un gobierno autoritario, capaz de todo, capaz de destruir lo que tanto nos ha costado, capaz de desmantelar las instituciones, a los organismos de la sociedad civil, a su propio aparato gubernamental y a los órganos que regulan nuestra democracia. Un gobierno que minimiza los poderes del estado, que hace a un lado las entidades federativas dándonos migajas a los estados que más producimos y orientando, lo peor, todos los recursos de la Federación a proyectos inviables y caprichosos, capaz también de destruir a sus opositores. (...). Soy un gobernador surgido del PRI, y pondré en la cancha todo para dejar a un gobernador de mi partido”.

Publicidad

El discurso de Riquelme es un llamado a la unión contra las acciones de un presidente que ha sido cómplice de bandas criminales; es un llamado contra un presidente que ha visto en la destrucción de instituciones una transformación a su modo; y ante un mandatario a quien nadie puede contradecir, y que se llena de rabia cuando la realidad es quien desmiente su retórica falaz; contra un político que sólo beneficia con un presupuesto digno a los estados gobernados por Morena y que abandona a millones de mexicanos que viven en entidades donde gobierna la oposición.

La próxima elección de 2023 será una guerra entre David y Goliat, entre el candidato del PRI a gobernar Coahuila y todo el aparato de la Federación para imponer a uno de los funcionarios más ineptos y negligentes. Me refiero al subsecretario federal de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien violando toda ley aprovecha todos los fines de semana para viajar a nuestro estado y hacer promoción en distintos círculos, como por ejemplo ante maestros de la Sección 38 a quienes los llamó a “desmoreirzar la educación pública”, y que no ha desaprovechado ocasión para jalar agua a su molino. Por ejemplo, ante la tragedia de los mineros atrapados

en el pocito “El Pinabete”,

el morenista buscó sacar raja política al difundir la mentira de que Armando Guadiana es el dueño de dicha mina. El dardo envenenado no fue casualidad, pues el senador es el favorito de los coahuilenses para encabezar la candidatura de Morena.

Espectaculares y anuncios en redes sociales y medios electrónicos, entre otros actos anticipados de campaña, así como el uso indebido de recursos públicos no significan las únicas violaciones a la ley por parte de Ricardo Mejía, sino que además ha sido negligente al ausentarse de su cargo mientras el País sucumbía ante los actos terroristas de sicarios del crimen organizado en entidades como Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua. ¿Qué hacía el subsecretario de Seguridad Pública mientras se atacaba a la población civil en dichos estados? ¡Estaba en Torreón haciéndole al gestor de aguas!

Publicidad

Si bien Mejía Berdeja, por sí sólo, no debería representar mayor preocupación para el PRI estatal, pues por ahora es prácticamente un desconocido para los coahuilenses. Lo realmente preocupante es la abrupta intervención del Estado mexicano para imponer a sus candidatos, de lo cual ya fueron testigos los priistas de entidades como Hidalgo, Sinaloa y Tlaxcala, entre muchos otros.

El presidente López recurrirá, como lo hizo en Tamaulipas, a la FGR para ir contra el exgobernador Rubén Moreira y tratar de desprestigiar así al PRI estatal. Recordemos que actualmente se lleva a cabo un proceso judicial contra Ismael Ramos, uno de los principales funcionarios en tiempos del ahora coordinador de los legisladores federales priistas, y quien está pagando, por ahora, los platos rotos de una administración manchada por la corrupción.

Por otro lado, el gobierno de la 4T aumentará las dádivas destinadas a miles de coahuilenses, intensificando la estrategia de desarrollo social para ganar la voluntad de cientos de miles de beneficiarios de sus programas. Por si fuera poco, bandas del crimen organizado afines al Presidente y a Mejía Berdeja sembrarán el miedo en la población para desprestigiar a un gobernador que hasta ahora ha sabido mantener la paz en nuestro territorio.

Publicidad

Durante la jornada electoral, así como ha sucedido en otros estados, grupos armados secuestrarán e inmovilizarán a equipos completos de campaña, se apoderarán de casillas electorales y obligarán a los ciudadanos a emitir su voto por Morena.

La próxima elección estatal será la de David contra un Goliat que recurrirá a las peores prácticas con tal de hacerse del poder en uno de los últimos bastiones del PRI. Tú y yo, es decir los ciudadanos, seremos los únicos responsables de lo que pase en un futuro en Coahuila: dar nuestro voto a un candidato capaz y que sepa gobernar, o elegir a alguien que se ha dicho guerrerense por adopción y que recurrirá a las peores prácticas con tal de convertirse en gobernador del estado.

aquientrenosvanguardia@gmail.com

Publicidad