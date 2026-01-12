De fallecimientos a la desaparición de Agatha Christie

La primera semana del 2026 inició con luto por la muerte el lunes 5 de uno de los últimos grandes poetas del Séptimo Arte: el cineasta húngaro Béla Tarr, a los 70 años de edad.

Aunque en México el maestro Tarr fue conocido sólo por el público asistente a Festivales como el de Morelia, donde fue merecidamente homenajeado, o muestras de cine en las que vimos, por ejemplo, su obra maestra “El Caballo de Turín” (2011), para amigos y colegas suyos como el mexicano Gael García Bernal su repentino suceso caló muy hondo y por ello dedicó palabras como “Se ausenta, junto con él y su cigarro, una de las miradas más inquisitivas y febriles que he conocido a través del cine y su persona. Parece que quedan menos puntos de vista con honestidad y que apelan a la mejor versión de nuestros argumentos. Buen viaje por allá con los dioses del cine”.

Hablando de talento mexicano, el miércoles 7 fue la conmemoración de un importante aniversario luctuoso para la cultura de nuestro país, puesto que se cumplieron con exactitud cuatro décadas del fallecimiento de uno de nuestros mejores escritores, Juan Rulfo, cuyas obras cortas y novelas han sido adaptadas al cine desde 1956, con (“Talpa”) hasta el 2024 con versiones de “Pedro Páramo” por Carlos Velo (1967) y por Rodrigo Prieto; de “El gallo de oro” por Roberto Gavaldón (1954) a Arturo Ripstein con “El imperio de la fortuna”(1986) y de “El llano en llamas” en “El rincón de las vírgenes” (Alberto Isaac, 1972), entre otras más.

El fin de semana fueron tanto el cine mexicano como el hollywoodense los que se cubrieron de nuevo de luto con el fallecimiento de la productora Luz María Rojas, a quien la primera actriz Patricia Reyes Spíndola recordó en sus redes sociales haber conocido en la versión de 1977 de “Pedro Páramo”, de José Bolaños, donde trabajó como gerente de producción,; así como el viernes 9 del actor afroamericano T.K. Carter, a los 69 años de edad, y quien es recordado por su trabajo en clásicos de culto como “La cosa del otro mundo” (John Carpenter, 1982) y “El tren del escape” (Andrei Konchalovsy, 1985), entre otros más. Descansen en paz.

Y volviendo a los aniversarios luctuosos, el lunes 12 se cumplieron cinco décadas del deceso de una de las escritoras referentes del género del misterio, la británica Agatha Christie, a los 85 años de edad, y aunque sus obras han servido a su vez de base de diversas versiones de “Asesinato en el Expreso del Oriente” a “Muerte en el Nilo”, entre otras más, pocos conocen de una muy buena película como “El misterio de Agatha” (Michael Apted, 1979) donde la ganadora del Oscar Vanessa Redgrave interpretó a la escritora en la recreación de su misteriosa desaparición por un período de 11 días a principios de diciembre de 1926 y que mantuvo a todo Inglaterra en vilo.

