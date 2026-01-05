De “Metrópolis” a “Los 3 Reyes Magos”

Con la entrada del 2026 llegamos al año en el cual se desarrolla la historia de una de las obras maestras de la ciencia ficción distópica en la historia del cine: “Metrópolis”, de Fritz Lang.

Estrenada en el año de 1927, en Alemania, como parte todavía del movimiento del expresionismo que dio identidad a la industria fílmica de aquel país en las dos primeras décadas del siglo XX. Aunque el entorno futurista de autos voladores dista mucho del 2026 en el que se lleva a cabo la acción, el elemento humano que propicia el conflicto central de su trama sobre la explotación de una élite en el poder sobre una clase trabajadora, aunado a la hoy muy de moda inteligencia artificial, está más vigente que nunca en un mundo en el que a nivel global los oligarcas mueven los hilos, no solo de las corporaciones tecnológicas, sino hasta de gobiernos enteros.

Para muestra basta un botón, y solo hay que mencionar lo sucedido en Venezuela el fin de semana pasado, con una acción bélica unilateral y totalmente intervencionista por parte del gobierno más poderoso del mundo sobre un país latinoamericano desprovisto del arsenal suficiente para su defensa, acción que no solo fue reprobada por el gobierno de nuestro país sino en el interior del mismo Estados Unidos, donde muchos de sus ciudadanos descontentos con el mandato del actual presidente Donald Trump, si bien no tomaron las calles como sucedió el año pasado, cuando menos en redes sociales revivieron su reclamo multitudinario de “¡No queremos un Rey!”.

Pero de vuelta al cine y en notas más agradables, hoy que es Día de los Santos Reyes, vamos a recordar algunos de los títulos más importantes relacionados a otros “Reyes” de la cinematografía nacional, empezando por “Los Santos Reyes” (Rafael Baledón, 1959), que por su título bien podría relacionarse a los Magos del Oriente del Nuevo Testamento pero que más bien fue el pretexto para otra variante de las comedias rancheras de la época como el clásico “Los tres alegres compadres” (Julián Soler, 1952) con la particularidad de que en este caso se trata de tres hermanos de apellido Reyes, interpretados por Antonio Aguilar, Eulalio González “Piporro” y Antonio Badú.

En ese sentido, la única película mexicana que se mantiene como la mejor para una fecha como la de hoy es el primer largometraje animado de nuestra industria que este año está de doble festejo puesto que está cumpliendo justo 50 años de su estreno: “Los 3 Reyes Magos”, que dirigida por Fernando Ruiz y Adolfo Torres Portillo, con un guión de este último, basado en las historias originales de grandes escritores mexicanos como Emilio Carballido y Rosario Castellanos, hacemos la petición desde estos espacios para que las autoridades culturales competentes consideren una remasterización y reestreno para que las nuevas generaciones accedan a este clásico.

