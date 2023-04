Jacob Dreyer

SHANGHÁI, CHN.- La mayor parte del año pasado usé calzoncillos rojos.

Era el Año del Tigre, mi signo del zodiaco chino, y la tradición dice que hay que cuidarse de la mala fortuna. Se supone que la ropa interior de color rojo te mantiene a salvo porque se dice que los demonios chinos le temen al color rojo.

No funcionó.

Fue un año difícil. Durante buena parte del 2022, permanecimos aislados del mundo por la estricta política china contra las pandemias. Shanghái, mi hogar durante la última década, pasó por un confinamiento muy traumático debido al COVID-19 que nos mantuvo encerrados en casa durante dos meses desde fines de marzo, batallando para obtener comestibles. Mientras estábamos encerrados, descubrimos que mi mujer, de nacionalidad china, estaba embarazada. Hizo falta una combinación de aspavientos y súplicas desesperadas a los funcionarios locales para que nos llevaran a un hospital a una consulta prenatal.

Cuando el confinamiento terminó en junio del año pasado, salí, deslumbrado por la luz del sol, para descubrir que China se había transformado en el enemigo de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken calificaba a China de amenaza para los “valores universales”, un lenguaje que me hizo pensar en la política de contención estadounidense hacia la ex Unión Soviética. La retórica no ha hecho más que endurecerse desde entonces. Hoy se califica a China de amenaza “existencial” para Estados Unidos; se habla de una nueva guerra fría.

¿En serio? ¿Debemos librar una nueva guerra fría?

En Shanghái, la idea parece absurda. Los habitantes de la ciudad están inmersos en la cultura estadounidense, han crecido usando iPhones, tomando café en Starbucks, siendo fanáticos de la NBA y aprendiendo el inglés coloquial con “Friends” (incluso hay un café en la ciudad, Central Perk, cuyo diseño imita a la cafetería de la serie de comedia).

Unos amigos míos chinos estudiaron en Estados Unidos y escuchan música pop estadounidense. Mi mujer ve en YouTube videos de influentes estadounidenses sobre la crianza de los hijos. La ciudad se compara de manera incesante y consciente con Nueva York, con sus tiendas de ropa vintage, un salón de música llamado Jazz at Lincoln Center Shanghái y el campus de la Universidad de Nueva York. Muchos chinos citadinos están más cerca de los estilos de vida y las sensibilidades estadounidenses que de los de sus padres (y muchos jóvenes estadounidenses también tienen una postura más favorable hacia China que la generación anterior).

Mi trabajo se sitúa en la intersección de estos mundos. Edito libros de escritores chinos sobre la política y la economía de su país y los publico en inglés para que Occidente pueda entender su punto de vista. Debemos intentar comprender lo que piensan, los miedos heredados, los traumas, los resentimientos y los conflictos intergeneracionales que conforman su forma de interactuar con nosotros.