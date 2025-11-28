Defender la libertad de prensa en la era de Trump

Por Martin Baron interviewed by Project Syndicate.

La intimidación política, las presiones sobre la propiedad, el auge de la inteligencia artificial y las limitaciones económicas están poniendo en tela de juicio el futuro de la libertad de prensa, y en ningún lugar de forma más evidente que en Estados Unidos, donde estas fuerzas se han combinado para alimentar una creciente ansiedad sobre el destino de una institución que ha sido fundamental para las democracias de todo el mundo. En el Congreso Mundial del Instituto Internacional de Prensa de este año, Rachel Danna, directora adjunta del Project Syndicate, se reunió con Martin Baron, ex director ejecutivo del Washington Post, para debatir el estado -y el destino- del periodismo en la actualidad.

Project Syndicate: Usted ha dicho que la misión fundamental del periodismo es pedir cuentas a las instituciones poderosas. En el clima actual, en el que los propietarios de los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, temen represalias políticas, ¿cómo puede mantenerse la independencia editorial?

Martin Baron: Los periodistas deben insistir en su independencia editorial. Eso es lo primero: no conceder nada y dejar claro que su trabajo consiste en informar de lo que ocurre, de lo que hace su gobierno y de lo que hacen las instituciones y personas más poderosas de sus países, para bien y para mal. El núcleo de nuestra misión es pedir cuentas a los poderosos y escuchar a personas que, de otro modo, pasarían desapercibidas. La alternativa es convertirnos en taquígrafos o propagandistas.

James Madison, el principal autor de la Constitución estadounidense, hablaba de la importancia de examinar libremente a los personajes públicos y las medidas gubernamentales. Siempre me centro en la palabra “examinar”, porque significa investigar, inspeccionar y evaluar, lo contrario de la taquigrafía y la propaganda. Los fundadores de Estados Unidos querían un control del gobierno. Querían a alguien que protegiera contra la corrupción y el abuso de poder, y nosotros deberíamos estar a la altura de esos encargos.

Pero la propiedad sigue siendo un punto vulnerable para los medios de comunicación. No existe una forma perfecta de propiedad: todas conllevan presiones, especialmente cuando los propietarios tienen otros intereses comerciales. Estas presiones no han hecho más que aumentar desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca este año, dispuesto y deseoso de atacar esos intereses. Los propietarios que ceden hacen un flaco favor a los periodistas que trabajan para ellos y a la propia democracia. Su principal objetivo debería ser defender los derechos que permitieron que sus empresas de medios de comunicación existieran en primer lugar.

PD: Ha dicho que no cree que exista una “forma perfecta de propiedad”, y teniendo en cuenta su experiencia tras la compra del Washington Post por parte del fundador de Amazon, Jeff Bezos , puede que lo sepa de primera mano. Pero, ¿existen otros modelos? ¿Deben los medios de comunicación tener ánimo de lucro o deben aspirar a ser más como un servicio público? ¿Hay otros modelos que deberíamos explorar y que podrían funcionar en Estados Unidos o en otros lugares?

MB: No he visto nada muy prometedor. Joseph Stiglitz abogó en cierto modo por la financiación pública durante su intervención en el Congreso Mundial del IPI, pero creo que es una gran trampa. Las emisoras públicas de Estados Unidos reciben financiación pública, y Trump la utiliza como una forma de machacarlas. Trump y los funcionarios estatales alineados con él utilizarían la financiación gubernamental como un garrote para presionar a los medios de comunicación, cuando lo que tenemos que hacer es eliminar las fuentes de presión -o las posibles fuentes de presión- para poder operar con independencia. Para ello hay que encontrar la manera de autofinanciarse, ya sea como empresa sin ánimo de lucro o con fines comerciales.

Muchas organizaciones de medios de comunicación independientes de todo el mundo, que operan en entornos muy difíciles, han recibido ayuda estadounidense a través de USAID. Ahora que se ha cerrado USAID, no reciben ese dinero, lo que les crea una enorme crisis. Otros medios de comunicación han sido financiados por organizaciones filantrópicas, y se están encontrando con que la financiación también se ha agotado. Esto es especialmente cierto en el caso de las organizaciones de noticias que operan en el exilio o en países como El Salvador, Venezuela y Myanmar.

Supongamos que los medios de comunicación estadounidenses dependieran de la financiación pública. En tal caso, Trump insistiría en que se adhieran a las normas que él ha establecido, al igual que está haciendo con otros receptores de fondos públicos, como universidades y distritos escolares. Y su norma para los medios de comunicación es que le sirvan como medio de propaganda. No quiere una prensa libre e independiente. La única prensa que considera legítima es la que repite palabra por palabra lo que él dice.

PS:Teniendo en cuenta este contexto, y basándose en su experiencia al frente del Washington Post durante el primer mandato de Trump, ¿qué cree que hicieron bien los medios de comunicación -y en qué fallaron- al cubrir a un presidente abiertamente hostil a la prensa? ¿Qué opina de la cobertura de la segunda presidencia de Trump hasta ahora?

MB: En su mayor parte, la prensa ha hecho un trabajo realmente bueno, tanto durante el primer mandato como ahora en el segundo. Sabemos mucho de lo que ocurrió durante la primera presidencia de Trump. Sabíamos mucho en aquel momento, y sabemos aún más ahora. Lo mismo ocurre hoy:cada día, hay otro informe revelador sobre lo que está sucediendo en esta administración.

Muchos periodistas de primera línea, y los editores que trabajan directamente con ellos, se han comprometido a pedir cuentas al gobierno , a averiguar qué trama realmente esta administración, quién influye en ella y cómo afectan sus políticas a la gente. Les admiro profundamente por ello.

El verdadero fracaso del primer mandato de Trump se produjo antes de que se convirtiera en candidato. No hicimos un trabajo suficientemente bueno para entender cómo podíamos acabar con un presidente como Trump. No entendimos Estados Unidos lo suficientemente bien. No pasamos suficiente tiempo viajando por el país, escuchando las quejas de la gente y explicándoselas a los demás.

Seguimos sin hacerlo lo suficiente. La prensa tiene que servir de puente entre las comunidades, ayudando a la gente a entenderse mejor y a comprender por lo que están pasando. Para ello hay que informar sin desprecio ni condescendencia, con verdadera empatía.

También es importante recordar que la mayoría de la gente no se pasa el día pensando en política o democracia. Están centrados en ganarse la vida, garantizar que sus hijos reciban una buena educación y mantener el acceso a la atención sanitaria. Tenemos que entender por qué la gente siente que estas cosas están amenazadas, por qué creen que están peor que antes, por qué sus hijos tienen menos oportunidades y por qué no se abordan los problemas sociales de sus comunidades.

PS:Entonces, ¿cómo deben enfocar los periodistas la cobertura de líderes populistas que buscan activamente deslegitimar a la prensa? ¿Cómo presentar a ambas partes, o adherirse al preciado principio de imparcialidad, cuando una de las partes miente claramente? Usted ha hablado de la idea de “realidad objetiva” en el periodismo. ¿Cómo debería reflejar esta idea el periodismo actual?

MB: Llevo mucho tiempo defendiendo lo que se conoce como objetividad en el periodismo. Sé que esa palabra puede incomodar a mucha gente, pero creo que se ha caracterizado muy mal. Lo que quiero decir con “objetividad” es que los periodistas deben empezar su trabajo sabiendo que no lo saben todo. Esa es la razón de ser del periodismo. Informar significa descubrir cosas que uno no sabe o de las que no sabe lo suficiente. Así que debemos hacer nuestro trabajo sin pensar que tenemos todas las respuestas. Por el contrario, debemos centrarnos en hacer las preguntas adecuadas.

La objetividad -acercándonos a cada historia con humildad, reconociendo lo que no sabemos y estando dispuestos a aprender- es la forma de preservar nuestra independencia. Pero la objetividad no es “bilateralismo”. No significa fingir que todos los asuntos están divididos al 50%. Si las pruebas apuntan en una dirección, debemos decirlo, en lugar de fingir lo contrario. Sólo después de haber hecho un reportaje riguroso podemos decir a la gente que lo que hemos encontrado es cierto.

”Verdad” es una palabra muy grande, por eso me resisto a utilizarla. El objetivo es simplemente acercarse lo más posible a la realidad y comprender los hechos. Y para ello, en cualquier campo -seas juez, científico o periodista- tienes que partir de una hipótesis pero mantener la mente abierta, sabiendo que puede estar equivocada.

La gente solía describir el periodismo como el “primer borrador de la historia”, y eso sigue siendo cierto: es un borrador, siempre incompleto y en constante evolución. A menudo pienso que miramos el mundo a través del ojo de una cerradura; no lo vemos todo, pero a veces podemos empujar un poco la puerta y obtener una visión más clara de lo que realmente ocurre. Si somos hábiles y tenemos suerte, podemos abrir la puerta de par en par y ver el panorama completo. Eso no ocurre siempre, pero con cada descubrimiento, el borrador se vuelve más refinado y nuestra confianza en él aumenta.

P.D.: Parece que muchas personas hoy en día están ansiosas por contar a los demás lo que saben -o creen que saben- a pesar de no tener experiencia ni formación formal en periodismo. Los influencers y los “creadores de contenidos” han acumulado un enorme número de seguidores en Substack y las redes sociales. ¿Qué significa esto para el futuro de la profesión?

MB: No estoy apegado a las formas tradicionales de hacer las cosas. La tecnología ha cambiado radicalmente la forma en que la gente consume información, y eso cambia naturalmente la forma en que transmitimos lo que sabemos, o creemos saber. Este cambio ha creado todo un ecosistema de influencers, substackers, youtubers y podcasters. El principio básico que todo el mundo debería seguir es la verificación. ¿La información que comunicas es auténtica y exacta? ¿O se trata de información errónea o incluso de desinformación?

Mantener esa norma es fundamental. Todo el mundo en este negocio tiene el deber de compartir sólo lo que sabe que es cierto. Difundir información que no se ha verificado es una irresponsabilidad. Compártala sólo si ha sido verificada y procede de fuentes fiables.

Pero, ¿cómo hacerlo? Eso es lo difícil. Hay que basarse en fuentes que hayan demostrado su fiabilidad a lo largo del tiempo. Por mucho que la gente critique a las organizaciones de noticias tradicionales, cuando se produce un desastre natural, ¿adivina a dónde acuden en busca de información? Ya sea un huracán, un terremoto, incendios, inundaciones o una guerra, la gente acude a las organizaciones de noticias tradicionales. Eso sugiere que creen que la información que encuentran allí será exacta.

PS: ¿Qué oportunidades y riesgos presenta la IA generativa? En su opinión, ¿se trata de un punto de inflexión para los medios de comunicación y los periodistas?

MB: La gente siempre parece más sabia cuando dice que todo es terrible. Los agoreros suenan más profundos y la gente tiende a creerles más que a los optimistas. La inteligencia artificial es, por supuesto, una herramienta poderosa capaz de grandes cosas. Pero, como toda tecnología, conlleva tanto riesgos como beneficios. Las redes sociales son un buen ejemplo: nos conectan de una forma sin precedentes, al tiempo que profundizan la polarización.

Lo mismo ocurre con la IA. Se trata de una herramienta informativa extraordinariamente potente que puede aumentar la eficacia de los periodistas al permitirles analizar grandes cantidades de datos. Los periodistas ya la han utilizado para analizar atentados con bomba, identificar las armas utilizadas y reconstruir lo que realmente ocurrió.

Al mismo tiempo, los riesgos son enormes. La IA facilita la fabricación de imágenes, vídeo y audio. Se puede escuchar una grabación que imita a la perfección la voz de alguien: tono, cadencia y patrones del habla. Es falsa, pero la gente puede creerla. O pueden llegar a la conclusión de que distinguir la verdad de la falsedad es imposible y ni siquiera merece la pena intentarlo.

Es una posición precaria. Amenaza no sólo a la prensa, sino a la propia democracia en formas que aún no hemos abordado. Cuando ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre un conjunto básico de hechos, el progreso se hace imposible. Esa incertidumbre permite a la gente explotar la situación en beneficio personal, comercial y político.

Esto ya está ocurriendo en la política estadounidense. Aparece una imagen poco favorecedora y un personaje público dice: “No fui yo. Era AI”. Se escucha su voz en una grabación y dicen lo mismo. Algunos desmentidos pueden incluso ser ciertos. Pero a medida que se difundan imágenes y audios falsos, incluso los auténticos serán descartados. La gente dirá que todo lo que contradiga su versión o les haga quedar mal es falso. Sin un sentido compartido de lo que es real, perdemos cualquier base firme para el debate público.

PS: Usted ha advertido que la democracia no puede sobrevivir sin una prensa libre, que sustenta muchas otras libertades. ¿Qué reformas o protecciones cree que son más urgentes para salvaguardar la libertad de prensa en todo el mundo?

MB: En primer lugar, es importante dejar claro que los derechos de libertad de expresión no están reservados únicamente a la prensa. Pertenecen a todos. Hoy en día, en muchos países, incluido Estados Unidos, incluso los empresarios temen hablar abiertamente por miedo a las represalias del gobierno. Lo que necesitamos es una amplia coalición de personas que entiendan que la libertad de expresión es esencial para que una sociedad funcione.

Está claro que últimamente se han producido muchas usurpaciones de los derechos de libertad de expresión en Estados Unidos, y me preocupa adónde pueden llevarnos. Pero todavía tenemos jueces que reconocen la importancia de esos derechos, y muchos que siguen defendiendo el Estado de Derecho. Ese es el modelo al que deberían aspirar otros países: protecciones constitucionales para la libertad de expresión, sistemas judiciales que hagan cumplir esas protecciones y gobiernos que las respeten.

PS: ¿Qué lecciones pueden extraer las democracias emergentes de los esfuerzos de Estados Unidos por proteger la libertad de prensa y mantener la resistencia institucional en un momento de retroceso democrático?

MB: No se puede declarar una democracia y cruzarse de brazos. El mayor defensor de la democracia estadounidense siempre han sido sus instituciones, y Trump está intentando destruirlas sistemáticamente, con demasiado éxito. Sin embargo, siguen existiendo y continúan, a su manera, contraatacando.

Esa es la lección clave para las democracias emergentes: debes defender tus instituciones y proteger su independencia al tiempo que reconoces lo fácil que es subvertirlas. La gente de todo el mundo está horrorizada por lo que está ocurriendo en Estados Unidos precisamente porque lo veían como un bastión de la libertad de expresión y el Estado de derecho.

Las democracias emergentes deberían recordar lo frágiles que son estos pilares y resistir la tentación de darlos por sentados. En Estados Unidos, lo hemos hecho durante demasiado tiempo, y por eso tanta gente se preguntó una vez: “¿Cuánto daño puede hacer realmente Trump?”. Dábamos por sentada la libertad de prensa. Pero ahora mucha más gente entiende que la prensa es a menudo la única institución dispuesta a escucharlos, investigar las fechorías y pedir cuentas a los poderosos. Y saben que si la prensa no está ahí, nada de ese trabajo se hace.

PS: Y sin embargo, cada vez se demoniza más a la prensa y se la culpa de diversas crisis en todo el mundo. Existe la idea de que los medios de comunicación se encuentran en su situación actual porque, de alguna manera, han fracasado. ¿Cree que esta crítica es justa? ¿Han hecho los medios de comunicación un trabajo diferente -o menor- en los últimos años?

MB: Me parece que muchas de estas críticas proceden de personas que afirman que la prensa es irrelevante y luego insisten en que, si hubiéramos cubierto algo de otra manera, el resultado habría sido diferente. No sé cómo conciliar esas dos ideas. Si somos irrelevantes, ¿por qué iba a cambiar algo nuestra cobertura?

A menudo, la gente que critica a la prensa no ha investigado realmente lo que informamos. En muchos casos, cubrimos esos temas , pero la gente no les prestó atención porque no los consideraba urgentes en ese momento. Cuando algo no parece urgente, es fácil ignorarlo.

Algunas personas parecen pensar que los medios de comunicación dirigen el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la idea de que la prensa hizo que Trump saliera elegido en 2016. Eso es un completo disparate. Hubo muchos reportajes sobre Trump. En el Post publicamos toda una serie sobre su historia personal y profesional. Escribimos tanto que al final se convirtió en un libro: Marc Fisher y Michael Kranish’s Trump Revealed.

Si lees ese libro ahora, es sorprendente lo clarividente que fue. Sin embargo, la gente dice: “No escribisteis sobre esto” o “¿Por qué no nos lo dijisteis antes de que saliera elegido?”. Muchas de estas críticas no se basan en los hechos. La mayoría de las veces, los temas que la gente dice que ignoramos fueron, de hecho, tratados , y tratados a fondo. O simplemente no sabíamos entonces lo que sabemos ahora. Con el tiempo, surge nueva información, salen a la luz documentos y aparecen más personas.

PS: Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones de noticias conseguirque la gente preste atención, especialmente el público más joven? Usted ha dicho que sin lectores jóvenes, el periodismo no tiene futuro. ¿Qué estrategias cree que son más eficaces para llegar a ellos sin comprometer el rigor periodístico?

MB: No estoy seguro de que estemos comunicando de la forma en que la gente quiere recibir la información. La gente lee menos hoy en día. Son consumidores más pasivos, no quieren buscar información. Vivimos en una era digital en la que cada vez más gente recibe las noticias visualmente o a través de audio en lugar de texto. Si pudiera elegir, sería diferente, pero así son las cosas.

Debemos estudiar lo que funciona para las audiencias y aplicar esas lecciones nosotros mismos, aunque incomode a los periodistas tradicionales. Hace poco, un periodista me preguntó: “¿En qué debería centrarme? ¿Qué debo aprender? Le respondí: “Vídeos cortos”. ¿Eres un escritor de formato largo? Estupendo, pero deberías aprender a hacer vídeos cortos. Puede que no quieras, pero tienes que ofrecer un menú degustación que haga que la gente quiera el plato completo. La mayoría de la gente no va a leer una historia de 10.000 palabras o una serie de diez partes. No tienen tiempo ni paciencia.

Dicho esto, no basta con adaptarse.Tenemos que abrazar estos nuevos formatos con entusiasmo, porque nos están enseñando cómo llegar a la gente en un mundo en el que los hábitos de comunicación han cambiado radicalmente. Podríamos quedarnos sentados culpando a las audiencias del estado actual del periodismo, pero sería una pérdida de tiempo. Copyright: Project Syndicate, 2025.

Martin Baron es ex editor ejecutivo del Washington Post.