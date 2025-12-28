$!Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca

En la más reciente actualización de la Secretaría de Marina (Semar) sobre el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, se confirmó la presencia de 13 personas sin vida y 98 lesionadas.

Tras las primeras diligencias del accidente ferroviario, se informó que éste ocurrió en la Línea Z, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, donde viajaban 250 personas.

Hasta el momento, se estableció que, de los lesionados, 36 reciben atención médica hospitalaria, mientras que el resto presenta heridas no graves; además, 139 personas se reportan fuera de peligro.

SEMAR LAMENTA FALLECIMIENTOS EN EL DESCARRILAMIENTO

La dependencia expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida y reiteró su compromiso de actuar con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a las personas afectadas.

Para las labores de búsqueda, localización y atención, la Institución desplegó un operativo conformado por 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.