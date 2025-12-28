Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca
En la más reciente actualización de la Secretaría de Marina (Semar) sobre el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, se confirmó la presencia de 13 personas sin vida y 98 lesionadas.
Tras las primeras diligencias del accidente ferroviario, se informó que éste ocurrió en la Línea Z, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, donde viajaban 250 personas.
Hasta el momento, se estableció que, de los lesionados, 36 reciben atención médica hospitalaria, mientras que el resto presenta heridas no graves; además, 139 personas se reportan fuera de peligro.
SEMAR LAMENTA FALLECIMIENTOS EN EL DESCARRILAMIENTO
La dependencia expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida y reiteró su compromiso de actuar con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a las personas afectadas.
Para las labores de búsqueda, localización y atención, la Institución desplegó un operativo conformado por 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.
La Secretaría de Marina reafirmó su vocación de servicio a favor de la seguridad y el bienestar de la población mexicana, y señaló que continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.
FGR INVESTIGA LOS HECHOS
A través de su cuenta, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), publicó:
“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”.
En las maniobras de rescate, participaron la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para lograr determinar las causas de los hechos, “así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea, priorizando en todo momento la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno”.