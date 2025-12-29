POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción

I. CUESTIÓN DE DATOS

De acuerdo con los cálculos realizados por el equipo de Víctor de la Rosa Molina, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, quienes han utilizado las unidades de las rutas troncales gratuitas se han ahorrado –entre todos– más de 22 millones de pesos. La cifra, sin duda, suena importante (no faltarán factureros que digan que algunos meses no los sacan), pero las cifras más relevantes tienen que ver con otros indicadores. Por ejemplo, cuántas personas han dejado de utilizar su automóvil particular porque encuentran en el transporte público una alternativa que les resulta más atractiva y funcional.

II. OTROS RETOS

Porque el gran reto que tiene el IMMUS no es, en estricto sentido, que la gente ahorre dinero en sus traslados citadinos, sino que todos podamos desplazarnos por la ciudad con mayor agilidad. Y eso solamente se logrará reduciendo el número de autos particulares que circulan por la ciudad transportando a un sólo pasajero. Hoy, de acuerdo con cifras oficiales, tenemos unos 394 mil en esa categoría. ¿Cuántos de esos dejarán de circular en 2026?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Se acabó la deuda de Coahuila... la broma que gustaría que fuera real en el Día de los Inocentes

III. INVERSIÓN EN MARCHA

Aunque hay ruido en el ambiente, provocado por la renegociación del T-MEC y la política arancelaria de Estados Unidos, el sector automotriz siguió invirtiendo este año. Un informe reciente señala que en Coahuila, Baja California y Guanajuato se invirtieron más de 280 millones de dólares en parques industriales, tan sólo en el tercer trimestre de 2025. La mayor parte de la cifra, por cierto –227 millones–, corresponde a 14 proyectos que están en marcha en nuestra entidad. La expectativa para 2026 es buena, pero no se vale confiarse. Luis Olivares, secretario de Economía, debe planear bien para mantener a Coahuila como un lugar deseable para invertir.

IV. ¿QUÉ QUEREMOS?

Nos cuentan que el entusiasmo por lo que viene va en aumento, pero eso no significa que se pueda confiar en la inercia. Desde ahora, el equipo de la Secretaría de Economía tiene que afinar el plan: qué tipo de empresas queremos, bajo qué condiciones y con qué beneficios reales para la región. La zona Sureste necesita reglas claras y rumbo definido; la región Centro, infraestructura básica para atraer industria. No se trata sólo de abrir la puerta... hay que saber a quién se invita.

V. BLANCO DÉBIL

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue el más mediático del año, pero no el único: siete alcaldes fueron asesinados en México en el 2025. La cifra confirma el argumento de los especialistas: los ayuntamientos son el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Por eso, reforzarlos exige coordinación desde los estados y la Federación. En Coahuila eso se entendió hace tiempo. Aquí la estrategia no la define cada municipio; se dirige desde el Gobierno estatal. Así se hace desde la administración de Rubén Moreira. Hoy, con Manolo Jiménez en el timón, la responsabilidad de mantener el modelo recae en Federico Fernández Montañez.

VI. ESTRATEGIA ESTATAL

Aunque oficialmente su encargo es al frente de la Fiscalía General del Estado, lo cierto es que Federico Fernández coordina todos los esfuerzos de seguridad en Coahuila. Lo hace junto al secretario Hugo Gutiérrez, y en ese binomio descansa buena parte de la estabilidad del Estado. El modelo coahuilense busca blindar a los municipios desde lo institucional con inteligencia, operativos compartidos y control de mandos. La improvisación no es opción si se quiere evitar experiencias de otras entidades.

TE PUEDE INTERESAR: Clausuran en Coahuila 178 anexos clandestinos en 2025

VII. LUCHA DE NARRATIVAS

El tema será ineludible en “La Mañanera” de hoy, pero quienes tienen información de primera mano apostaban anoche a que la hipótesis con la cual intentará explicarse la tragedia del Tren Interoceánico, en la cual perdieron la vida al menos 13 personas, será el “error humano”. ¿Por qué? Sobre todo porque el mayor interés del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum será, en los próximos días, diluir cualquier idea de que la obra fue mal ejecutada, pues eso pone en la mira, una vez más, a dos de los hijos de “ya saben quién”, Gonzalo y Andy, quienes participaron directamente en el proceso de ejecución del proyecto concluido en 2022.

VIII. COARTADA

Lo que seguramente se alegará, nos dicen, es que uno de los maquinistas –de las dos máquinas que encabezaban el convoy– imprimió mayor velocidad de la permitida en un tramo con una fuerte pendiente y una curva con peralte. Es decir, se alegará “falta de pericia” del conductor, además de señalar que la vía no fue el problema, pues no tiene ningún daño estructural ni registra averías que expliquen el desastre. Habrá que ver si la hipótesis se confirma y, luego, si es comprada por el respetable...

IX. ACUSACIONES

Con independencia de lo anterior, si algo vamos a escuchar, una y otra vez, durante los próximos días, son los audios que el periodista Carlos Loret de Mola difundió, en marzo de 2024, en los cuales presuntamente aparecen diversos integrantes de lo que Latinus bautizó como “El Clan” –que encabezaría Andy López Beltrán– hablando sobre el balasto de mala calidad suministrado a las obras del Tren Maya. Dichos audios no se refieren a las obras del Tren Interoceánico, pero de cualquier forma serán revividos para reforzar la hipótesis de que la tragedia de ayer la provocó la corrupción de la cuatroté. A ver qué narrativa gana...