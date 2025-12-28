Disminuye pobreza extrema en México: Banxico

    Disminuye pobreza extrema en México: Banxico
    Banxico aseguró que la disminución de pobreza extrema se registró en todas las regiones del País. FOTO: CUARTOSCURO

El banco central atribuyó la reducción al crecimiento en el ingreso de los hogares en los últimos años

El crecimiento del ingreso de los hogares en los últimos años, por mayores remuneraciones laborales y transferencias, contribuyó a la disminución de la pobreza extrema en las distintas regiones del País, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Entre 2018 y 2024, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos -equivalente al valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes- pasó de 14.0 a 9.3 por ciento, lo que significó una disminución significativa a nivel nacional, muestran cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque la reducción se observó en todas las regiones del País, fue particularmente pronunciada en la parte sur, un avance que el banco central considera notable porque ocurrió pese al impacto negativo de la pandemia por Covid-19 sobre los ingresos de los hogares en 2020 y frente al aumento en el costo de la canasta alimentaria.

En un análisis sobre cómo un mayor ingreso de los hogares contribuye a la disminución de la pobreza extrema, publicado el 11 de diciembre de 2025, Banxico explicó que en todas las regiones del País el crecimiento real del ingreso corriente total per cápita entre 2018 y 2024 se atribuyó principalmente al aumento del ingreso laboral y, en menor medida, al de las transferencias.

Dentro del ingreso laboral, el incremento de las remuneraciones al trabajo subordinado desempeñó un papel fundamental en la mejora del ingreso de los hogares con menores recursos, particularmente en las regiones norte y sur.

”En todas las regiones, la reducción de la pobreza extrema por ingresos entre 2018 y 2024 obedeció a un crecimiento del ingreso corriente relativamente más favorable para los hogares con menores recursos. Este crecimiento se sustentó principalmente en la evolución del ingreso laboral y en un mayor flujo de transferencias”, indicó el banco central.

Banxico dijo que es fundamental continuar generando condiciones que impulsen un desarrollo regional más equilibrado e inclusivo, capaz de ampliar las oportunidades de generación de ingresos para todos los hogares.

El más reciente Informe sobre Pobreza Laboral del área de Estudios Económicos de BBVA México, destacó que en el tercer trimestre de 2025 la pobreza laboral se redujo tanto en el ámbito urbano como en el rural.

El 30.2 por ciento de la población en el ámbito urbano se encontraba en condición de pobreza laboral al tercer trimestre de 2025, este indicador fue 0.7 puntos porcentuales más bajo que el dato del mismo trimestre de 2024.

En el ámbito rural, el 48.4 por ciento de la población estaba en pobreza laboral, de modo que se presentó una reducción de 0.1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.

