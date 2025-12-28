Coahuila: Vuelven a repuntar los accidentes laborales en minas

Coahuila
/ 28 diciembre 2025
    Coahuila: Vuelven a repuntar los accidentes laborales en minas
    En tanto, los accidentes laborales en otros rubros disminuyeron respecto a años anteriores. FOTO: UNSPLASH

A falta de contabilizarse el último trimestre de 2025, estadística ya superó toda la incidencia de 2024, según datos oficiales

Pese a que en el resto de los rubros se observó un decrecimiento generalizado, en 2025 volvieron a aumentar los accidentes laborales en el rubro de la minería tuvieron un incremento en la entidad coahuilense.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS), al corte de septiembre, se contabilizan 45 accidentes mineros en la entidad durante 2025, aunque aún faltan por contabilizar octubre, noviembre y diciembre.

En tanto, en todo el 2024 se contabilizaron 35 casos, por lo que de un año a otro se registró un aumento de 10 casos, aun cuando 2025 todavía no concluye.

Mientras que se registró un avance en este tema, la STyPS indica a través de sus datos que desde el 2022, los indicadores de accidentes laborales en este rubro económico han tenido bajas considerables.

A detalle, la estadística indica que en 2016 se registraron 20 accidentes, pero luego en 2017 este indicador se elevó a 168 casos; en 2018 a 375; en 2019 fueron 293; en el 2020 fueron 122; en el 2021 fueron 203; en el 2022 un total de 145; luego en 2023, fueron 26.

A nivel nacional, Coahuila registró el cuatro por ciento del total de los accidentes del país que se registraron en el rubro de la minería.

A nivel estatal, los datos indican que en comparación con la minería, los registros de rubros donde año con año se registra la mayor cantidad de casos tuvieron disminuciones; por ejemplo, el de las industrias manufactureras, donde de los tres mil 294 accidentes que se registraron el año pasado, en este año existe un registro de dos mil 610 casos.

Finalmente, en el rubro del comercio al por menor, de los mil 99 casos registrados en 2024, en este año van mil 21; sin embargo, todavía falta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualice las cifras del fin de año.

Temas


Accidentes
minería
A20

Localizaciones


Coahuila

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

