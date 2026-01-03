Definiciones 2026-2027

Para este 2026, el manejo de las palabras deberá ser cuidadoso, sobre todo en el ambiente político, porque comienzan las famosas definiciones, traducidas en decisiones y, por qué no, en acomodos.

ECONOMÍA. La República está sostenida con pinzas para ropa ya muy asoleadas; así lo demuestran sus principales indicadores porque, como en tiempos de López Portillo, la segunda transformación creyó que había que administrar la abundancia y se gastó el tesoro de la Nación en obras descarriladas y cuasiabandonadas, como el AIFA, los trenecitos Maya y del Istmo, así como la refinería de Dos Bocas. Amén de los subsidios del bienestar, que agotan las mieses y van a fondo perdido.

Al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya no le alcanza la recaudación ni siquiera con los nuevos impuestos disfrazados y el aumento desmedido del ISR, así como en los refrescos, porque el boquete viene también por los ingresos no reportados a través del huachicol fiscal, el cual, aunque fue descubierto, continúa apareciendo por los confines del país.

De acuerdo con el sitio “México, ¿cómo vamos?”, el crecimiento económico del país hasta diciembre fue de 0.2 por ciento contra el 4.5 por ciento propuesto; hubo 599 mil empleos generados contra 1.2 millones de meta; en productividad, el número es 0.1 por ciento (¡ups!); en empleo informal, 55.4 por ciento contra 25 por ciento; en competitividad, México ocupa el lugar 56 de 69 países medidos. Al 34.3 por ciento de los mexicanos no le alcanza para comprar la canasta básica y el 36 por ciento no se siente seguro en su colonia. El acceso al capital es solamente del 49.3 por ciento del PIB, y el 49 por ciento de los probables inversionistas considera que este no es un buen momento para invertir en México. Y aquí lo dejamos porque no quiero contarles tragedias. ¡Válgame Dios!

POLÍTICA. Aun cuando el presente año no será uno interesante electoralmente, se habla del primer acomodo a nivel ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que se cumplieron los pactos con su antecesor. Se argumenta que Rosa Icela Rodríguez dejará su cargo en Gobernación para ir por la candidatura al gobierno de San Luis Potosí, lo mismo que Mario Delgado por Colima, aunque no se les haga, pero el chiste es sacarlos del tablero; mientras Zoé Robledo irá por el gobierno de Chiapas, Adán Augusto López a una embajada y Andy López Beltrán se concentrará en trabajar en su candidatura a una diputación federal, terminando con el titular de Pemex y su accidentada administración.

No se habla de los reemplazos, pero de seguro será gente de la Presidenta, a fin de poder apuntalar su administración ante los embates provocados por los desbocados ánimos en el corazón de Morena que, al igual que le sucedió al PRI, están agrietando al otrora Titanic de la esperanza.

A nivel local, en Coahuila, con la selección de candidatos a ministros de culto en el centro de alabanza, o Congreso del Estado, los perfiles, se dice, están afinados desde Palacio Rosa e incluyen a los cachorros del rodeo con gran poder en sus oficinas gubernamentales, pero sin la experiencia en las lides electorales, por lo que la jornada se pondrá interesante. Confiados están en que las despensas los llevarán al triunfo en las casillas. Sin embargo, el apoyo dura hasta que se termina el kilo de harina o la lata de chiles en vinagre. ¡Haya cosa!

SOCIEDAD. El tejido social está agraviado, las promesas de campaña no se están cumpliendo y aquellos merolicos del bienestar, que incluso firmaron sus ofertas, se escondieron de repente y se hicieron “ojo de hormiga”. El gobierno se dio cuenta de que ese pueblo bueno y sabio no tiene un pelo de tonto, pero ante cualquier reclamo de la ciudadanía adopta el papel de víctima y simula que lo están atacando. Se trata de que desde el gobierno surjan las respuestas a los grandes temas sociales, como el desarrollo humano y la seguridad.

No ayuda esconder las cifras de los homicidios para cambiarlos por desapariciones, o utilizar el acomodo de palabras, como hablar de deslizamientos en lugar de descarrilamientos; de encharcamientos en lugar de inundaciones, o de sucesos en lugar de tragedias.

La manera en que el gobierno está respondiéndole al ciudadano, afectado por inundaciones y tragedias, no ha sido la adecuada, y su proceder es errático.

Hoy día, la oposición al gobierno no viene de los partidos políticos, que están muditos, sino del ciudadano de a pie, que cobrará las afrentas en las urnas y lo hará muy pronto.

Recordad, entonces, que la culpa pide la pena y el agravio, la venganza.