¿Deprimido yo? Depresión masculina, síntomas ocultos y cómo reconocerlos

¿Se siente irritable, aislado o retraído? ¿Trabaja todo el tiempo? ¿Bebe demasiado? Estas actitudes poco saludables pueden ser pistas de que padece depresión . La depresión puede afectar a hombres y mujeres de manera diferente. Cuando se presenta en hombres, puede estar oculta tras una conducta de afrontamiento distinta. Por varias razones, la depresión masculina a menudo no se diagnostica ni se trata y puede conducir a resultados graves y, a veces, trágicos. Pero cuando se trata, la depresión generalmente mejora.

Los síntomas de depresión pueden diferir en hombres y mujeres. Los hombres tienden a utilizar distintas formas de enfrentarla, saludables y no saludables. No está claro por qué la depresión afecta a hombres y mujeres de manera diferente, pero estas diferencias podrían deberse a la química cerebral, las hormonas y las experiencias de vida. Estas diferencias también podrían surgir del rol masculino tradicional, que desalienta la expresión de emociones y fomenta la búsqueda del éxito, el poder y la competencia.

Al igual que las mujeres con depresión, los hombres pueden sentirse tristes, desesperanzados o vacíos, muy cansados. Tener dificultad para dormir o dormir demasiado y no disfrutar de actividades que antes solía hacer. Otros comportamientos podrían ser síntomas, como problemas para llevarse bien con su pareja y otros miembros de la familia.

Comportamiento escapista, como pasar mucho tiempo en el trabajo o haciendo deportes. Síntomas físicos, como dolores de cabeza, problemas digestivos y dolor.

Problemas con el consumo de alcohol o drogas. Comportamiento controlador, violento o abusivo. Irritabilidad o ira que se sale de control.

Esta forma de actuar puede ser signos de otros problemas de salud mental o pueden superponerse con ellos, pero también pueden estar relacionados con afecciones médicas. En cualquier caso, se necesita ayuda profesional para averiguar la razón de sus síntomas y obtener el tratamiento adecuado.

La depresión a menudo no se diagnostica. Usted quizás puede pensar que sentirse triste o emocional es siempre el síntoma principal. Pero para muchos no lo es. Por ejemplo, los dolores de cabeza, los problemas digestivos, el cansancio, la irritabilidad o el dolor prolongado a veces pueden ser síntomas. También lo puede ser sentirse aislado y buscar distracciones para no tener que lidiar con sentimientos o relaciones.

Es posible que no sepa cuánto le afectan sus síntomas o puede que no quiera admitir ante sí mismo o ante los demás que está deprimido. Pero ignorar, encubrir o utilizar conductas poco saludables para ocultar la depresión sólo empeorará todo. Lo mismo el no querer hablar sobre si puede estar deprimido y es que, como muchos, es posible que haya aprendido a centrarse en el autocontrol. En el caso de muchos hombres, pueden pensar que no es masculino expresar sentimientos y emociones relacionados con la depresión y pueden tratar de encubrirlos y no querer recibir tratamiento de salud mental. Incluso si creen que tienen depresión, es posible que no quieran que los diagnostiquen o les den tratamiento. Es posible que no quieran recibir ayuda porque les preocupa que el estigma de la depresión pueda dañar su carrera o hacer que su familia y amigos pierdan el respeto hacia ellos.

Ayer 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Depresión , una fecha que busca crear conciencia sobre una de las enfermedades mentales más comunes y, al mismo tiempo, más invisibles del mundo. La depresión afecta a millones de personas, independientemente de su edad, género o contexto social. No es simplemente sentirse triste, sino un trastorno emocional complejo que atraviesa por eliminar el estigma asociado con los trastornos mentales y fomentar un diálogo abierto sobre la salud emocional. A pesar de su alta prevalencia, muchas personas aún no buscan ayuda debido a la vergüenza o el miedo al juicio social. Sin embargo, la depresión es tratable y la intervención temprana puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de quienes la padecen.

Es un recordatorio de que nadie debería estar solo en su lucha y que la recuperación es posible. Hay personas en tal depresión que sucumben ante ella, renuncian a todo y prefieren morirse de una vez y no morirse millones de veces cada día. Pero créame, la vida es maravillosa.