Desafinación o armonía

En un concierto es una fatalidad.

Si en la armonía empieza a sonar la desafinación, la estridencia, surge el desconcierto.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos-México: Sanción no, conversación sí

La belleza del equilibrio acústico se torna en horripilancia auditiva. La audiencia muestra gran molestia e irritación, Lo atípico, lo disruptivo produce inseguridad y hasta pánico alarmante.

En las economías se inventan los tratados de libre comercio para que los intercambios tengan una vialidad amplia y desprovista de obstáculos. Se respira buena voluntad, buena vecindad, gratuidad, reciprocidad benéfica. En lenguaje de análisis transaccional equivale a un “yo estoy bien” y “tú estás bien”. Proliferan las felicitaciones recíprocas por los beneficios compartidos. Se aplaude la mutua prosperidad.

DECRETOS EJECUTIVOS SIN DEMOCRACIA

De pronto, sucede lo inesperado. Se capta una infracción. Si fuera una jugada ilegal, en juego deportivo de estadio, sonaría el silbatazo del árbitro, se levantaría la tarjeta amarilla y hasta la roja, en caso extremo de pésima intencionalidad. Se invalidaría el avance o se expulsaría al jugador. En el concierto de las naciones, se levanta un líder autoritario que empieza a quitarle al mercado su libertad, con la decisión de imponer aranceles a las exportaciones de otros países. Piensa que así combate la invasión de las importaciones ilegales.

DE LA SINFONÍA A LA ALGARABÍA

Este rompimiento se toma justamente como agresión.

Se requiere represalia. Se responde con aranceles también. Ya no es la armonía y el equilibrio sino una relación de violencias, de sanciones, de encarecimientos. Ya no es amistad sino competencia de rivalidades, viendo cada uno su propio provecho a costa del daño al otro. Ya no es prosperidad compartida sino prepotencia contagiada.

La crítica más severa y objetiva a esta exorbitante actitud de Donald no ha sido del extranjero sino del congreso de su propio país. La califica como contradictoria, irresponsable, autodestructiva y exige que esa orden ejecutiva sea cancelada.

Los organismos internacionales reguladores necesitan activar sus capacidades para impedir abusos y arbitrariedades.

Y los mecanismos jurídicos de la Unión de Estados podrán no solo reconvenir sino sancionar y hasta destituir a quien ha profanado la armonía del libre comercio con ataduras exageradas y contraproducentes.

TOUCHDOWN CON GUACAMOLE

No pagarán más los espectadores del Super Bowl al comprar su ración de guacamole mexicano típico en ese enfrentamiento máximo del deporte en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Volver hueso dislocado a su lugar

El aplazamiento de un mes a los fantasmagóricos aranceles ha librado a la gente de buen gusto que dejen de saborear el manjar que viene del sur de la frontera. Esperemos que, al terminar el mes, se suspendan “para siempre” esas tarifas infernales.

TÉ CON FE

-¿Qué es un arancel?

-Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que se importan o exportan. También se define como una tarifa oficial que establece los derechos que se deben pagar por ciertos servicios.

Somos exportados a la vida y el único arancel divino es el de amar a Dios sobre todo y el de ser prójimos con amor universal, de tiempo completo.