Día de Reyes y la violencia de guardias neoyorquinos o mexicanos

El mensaje que envía la guardia penitenciaria de New York, al golpear hasta matar a un afrodescendiente en prisión, pareciera ser un atisbo de una corriente ideológica supremacista blanca que existe y que, con Trump a la cabeza, apuntalaría un incremento en los actos de violencia para inmigrantes, sobre todo en aquellos con piel oscura.

Robert Brooks, quien purgaba una condena de 12 años por agresión en primer grado, fue golpeado con saña en un acto en el que estuvieron involucrados 13 guardias y una enfermera. Si bien la gobernadora de New York se ha pronunciado por la gravedad del hecho, al parecer no hay asombro en la presidencia estadounidense. Otros casos siguen saliendo a la luz. La Asociación Correccional de New York , defensora independiente que supervisa los 42 centros correccionales del estado, se ha pronunciado al afirmar que la forma de violencia contra Brooks “no fue una excepción”.

Y será terrible decirlo, pero ¿acaso en México los encargados de hacer cumplir el orden portan cámaras que transmiten cómo se llevan a cabo las detenciones? No. Ni se plantea en un horizonte temporal corto. Con todo lo indecible que existe dentro de esta negación.

En Estados Unidos el supremacismo blanco −y en México también− está acompañado de manifestaciones que afirman la superioridad de las personas por el color de piel. Para los supremacistas, los llamados blancos son superiores. Además, niegan la diversidad sexual, el derecho al aborto y a la pluralidad lingüística y cultural de grupos distintos. En pocas palabras, buscan que el mundo inequitativo y segregacionista siga siéndolo, ya que las leyes están hechas por los supremacistas para cumplirse sólo en los estratos en donde ellos no se encuentran.

Para los supremacistas −revise sus amistades, su grado de apertura y sus afirmaciones, querido lector− el color de piel es importante, sin embargo, es un argumento nulo. Pese a esto, el control del discurso en los medios de comunicación y en el marketing sigue perteneciendo a este grupo.

El supremacismo blanco se ha apoyado con menos que alfileres fantasmas en el llamado “racismo científico”, el cual no es más que un planteamiento pseudocientífico desmentido por los avances en genética evolutiva humana y por la antropología física. Es sabido, desde hace más de un siglo, que todos pertenecemos a la misma especie.

Y si usted ya ha integrado que no existen razas, sino una sola especie ( Homo sapiens ), puede usar para esta problemática segregacionista la palabra colorismo. Si usted emplea la palabra racismo o bien colorismo, ambas categorías están basadas en rasgos físicos superficiales, que se presentan a causa de las adaptaciones de cada grupo en condiciones climáticas y geográficas. Por analogía, sería el caso de las plantas, que en el trópico expresan hojas más abundantes gracias a la presencia de agua en forma constante, o como las plantas del desierto, que deben manifestar hojas pequeñas para usar en forma eficiente la escasa agua presente.

Hoy que se celebra el Día de Reyes, es interesante traer a esta columna la presencia del rey Baltasar, ya que simboliza el continente africano y nos trae una idea que a muchos aún les causa escozor: los afrodescendientes también pueden ser reyes, planteamiento que dejo aquí con ánimos de provocar polémica. Y de pasada también les dejo la afirmación de que Jesús nació en la actual Palestina y también tenía piel oscura.

El vocablo racismo proviene de la palabra raza y esta a su vez del latín radius, que refiere a un rayo en relación con una línea hereditaria. Otros señalan que proviene del árabe ra´s, que significa cabeza u origen. Se añade al final el sufijo ismo, que alude a una postura o una doctrina.