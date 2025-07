Epigmenio no tiene calidad moral para pedirle a Salinas Pliego que pague sus impuestos

Pero la creación de un fideicomiso especial para depositar el dinero del préstamo a Argos fue contradictoria y un acto de favoritismo hacia Ibarra, quien es conocido por ser un defensor acérrimo del presidente y por haber producido documentales que presentan al gobierno de AMLO como la última Coca en el desierto.

Carlos Estrada, uno de sus coordinadores, me dijo que no les ha pagado a él ni a cinco miembros de su equipo, los salarios comprendidos del 1 de marzo al 15 de julio, so pretexto de que Argos no ha logrado cobrar desde el 1 de octubre del año pasado, los servicios que presta al gobierno federal.

Casualidad o no, dicha falta de pago coincide con el arranque del mandato de la presidenta Sheinbaum.

López Obrador defendió durante su mandato la transacción, calificó a Ibarra como “periodista honesto” y asegura que el préstamo no es un “chayote”.